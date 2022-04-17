سحر مفعول كريم النشا الكوري لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيتها وإزالة أي بقع داكنة لبشرة منورة كالبدر

تعتني الكثير من السيدات والفتيات بالإهتمام بالبشرة وتفتيحها وجعلها مشدودة وجميلة، وتحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى هذه النتيجة وللوصول إلى هذا الحلم يقومون بإستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا حيث يتم إستخدام هذه الأجهزة في مراكز مستحضرات التجميل التي يقوموت العديد من الفتيات بعملها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى ان هذه الأجهزة من المحتمل أن تسبب الحساسية المفرطة للبشرة وتعمل على إجهادها لذلك علينا أن نقوم بالمحافظة على بشرتنا والتمتع ببشرة ذات حيوية جذابة، وللحصول على بشرة بيضاء علينا بأن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية ذات أصل كوري لأن من المعروف عادة أن دولة كوريا من الدول الشهيرة بالبشرة البيضاء الجذابة الخالية من أي بقع داكنة أو علامات.

وتعتبر هذه الدولة شهيرة بإستخدام وصفة النشا المنزلية الذي يدخل مع بعض المكونات الأخرى التي تجعلكي تحصلين على بشرة جميلة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل ماسك النشا الكوري الذي نقوم بعمله في المنزل للحصول على نتائج مبهرة خلال إسبوع واحد فقط ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة الجبارة لعملها بطريقة بسيطة.

مكونات كريم النشا الكوري لتبييض الوجه

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة ونصف كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبييض الوجه