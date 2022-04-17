نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم النشا الكوري لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيتها وإزالة أي بقع داكنة لبشرة منورة كالبدر في المقال التالي
تعتني الكثير من السيدات والفتيات بالإهتمام بالبشرة وتفتيحها وجعلها مشدودة وجميلة، وتحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى هذه النتيجة وللوصول إلى هذا الحلم يقومون بإستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا حيث يتم إستخدام هذه الأجهزة في مراكز مستحضرات التجميل التي يقوموت العديد من الفتيات بعملها بأغلى الأسعار بالإضافة إلى ان هذه الأجهزة من المحتمل أن تسبب الحساسية المفرطة للبشرة وتعمل على إجهادها لذلك علينا أن نقوم بالمحافظة على بشرتنا والتمتع ببشرة ذات حيوية جذابة، وللحصول على بشرة بيضاء علينا بأن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية ذات أصل كوري لأن من المعروف عادة أن دولة كوريا من الدول الشهيرة بالبشرة البيضاء الجذابة الخالية من أي بقع داكنة أو علامات.
وتعتبر هذه الدولة شهيرة بإستخدام وصفة النشا المنزلية الذي يدخل مع بعض المكونات الأخرى التي تجعلكي تحصلين على بشرة جميلة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل ماسك النشا الكوري الذي نقوم بعمله في المنزل للحصول على نتائج مبهرة خلال إسبوع واحد فقط ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة الجبارة لعملها بطريقة بسيطة.
مكونات كريم النشا الكوري لتبييض الوجه
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة ونصف كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبييض الوجه
- قومي أولا بغسل بشرتك بالماء الفاتر وبالغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد غسل البشرة جيدا قومي بتنشيفها بقطعة من القطن ثم قومي بتحضير هذا الكريم السحري.
- أحضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي الخالي من الروائح ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- وأخلطى هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي وإذا لم تتمكني من الحصول على هذا القوام قومي بإضافة كمية من الفازلين حتى يصبح كريمي ومتماسك.
- بعد إعداد هذا الكريم قومي بوضع هذا الكريم السحري الجبار على بشرتك وبالتساوي يوميا قبل النوم وأتركيه لمدة ليلة كاملة وبعد مرور تلك الليلة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تحصلين على بشرة نظيفة.
- كرري إستخدام هذا الكريم يوميا وخلال عشرة أيام فقط من إستخدام هذا الكريم سوف تلاحظين النتيجة السحرية التي تحلمين بها والبشرة البيضاء الجذابة التي تجعلكي تظهرين بشكل جميل ورائع.
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