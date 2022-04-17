كريم النشا والليمون أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد

كريم النشا والليمون من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد، حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد ومنع التجاعيد، ويحتوي أيضاً على حمض الأسكوربيك الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ويعتبر معقم طبيعي للبشرة مما يمنع ظهور حب الشباب، كما يتكون الكريم من النشا الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويمتص الدهون الزائدة من البشرة الدهنية مما يمنع ظهور حب الشباب والبقع والرؤوس السوداء، وينصح خبراء التجميل دائماً باستخدام الوصفات التي تتكون من مواد طبيعية لأنها آمنة تماماً على البشرة ولا تسبب لها أي مشاكل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والليمون بمكونات طبيعية آمنة على البشرة.

مكونات كريم النشا والليمون

يمكنك عمل الكريم ببعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والتفتيح، وهي كما يلي:-

2 ليمونة كبيرة.

كوب ماء.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة عمل الكريم

يتم تحضير كريم النشا والليمون السحري لتفتيح البشرة بطريقة سهلة كالتالي:-

نغسل الليمون جيداً للتخلص من الأتربة والشوائب، ثم نقطعه إلى شرائح. نضع الليمون المقطع وكوب ماء في إناء عميق على النار، عندما يغلي الخليط نهدئ النار. نترك الليمون يغلي لمدة عشرين دقيقة ثم نطفئ النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نخفق الليمون في الخلاط الكهربي أو بالهاند بلندر حتى نحصل على خليط ناعم خالي من أي تكتلات. نضع الليمون المطحون في علبة نظيفة وجافة ثم نفرغ عليه محتوى كبسولة من فيتامين E وملعقة كبيرة من النشا. نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تمتزج تماماً، ونحتفظ بالكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نوزع الكريم على بشرة الوجه قبل النوم مع التدليك برفق ويترك على البشرة حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر. يستخدم الكريم يومياً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج. لا تستخدم هذا الكريم إذا كان لديك حساسية ضد الليمون أو كنت من أصحاب البشرة الحساسة يفضل قبل استخدام أي وصفة إجراء اختبار للحساسية بوضع كمية قليلة من الكريم على الجلد إذا ظهرت أي أعراض للحساسية نوقف الاستخدام.

فوائد الليمون للبشرة

يتميز الليمون بالعديد من الفوائد للبشرة، ومن أهمها ما يلي:-