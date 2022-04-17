نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السينابون مثل محل السينابون في المنزل بوصفات مختلفة في المقال التالي

يعتبر السينابون من انواع الحلويات المنتشرة بشكل كبير حول العالم وتحديدا في الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية. حيث يقبل عليها العديد من الاشخاص في مختلف الاعمار. وذلك بسبب طعمها المميز وسهولة تحضيرها بالإضافة الي امكانية اعدادها بمختلف الطرق وفي هذا المقال سنقوم بتخضيرها بعدة طرق مختلفة. السينابون المكونات اربعة اكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. خليط السكر للعجين المفرود: زبدة مذابة.

أربع ملاعق من القرفة.

ثلاثة ارباع الكوب من السكر. مكونات الصلصة: كوب ونصف من السكر البني.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من جوز البيكان المقطع لقطع كبيرة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من شراب الذرة. طريقة التحضير وضع مكونات العجين ماعدا الدقيق وخلط جميع المكونات بالخفاقة اليدوية.

اضافة كوبين من الدقيق وتقليب المكونات حتى يمتزج الخليط.

نضع كمية الدقيق المتبقية بالتدريج مع العجن حتى تكون عجين ناعم أملس.

وضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتختمر ومن ثم عجنها مرة ثانية بلطف لإخراج الهواء منها وتركها لمدة اربعين دقيقة.

فرد العجين على شكل مستطيل بالطول.

دهن وجه العجينة بالزبدة المذابة ورش القرفة المطحونة والسكر البودرة.

لف العجين على شكل اسطوانية رول ومن ثم تقطيعها الي قطع بسمك مناسب.

وضع مقادير الصلصة من السكر البني والزبدة والملح وجوز البيكان وشراب الذرة في وعاء على النار والتقليب حتى يصبح لون الخليط بنيا فاتحا.

تحضير قوالب المافن ودهنها بالزبدة.

وضع مقدار ملعقة كبيرة من الصلصة في قوالب المافن ووضع قطعة من العجينة المقطعة فوق الصلصة.

ترك العجينة بالقوالب تغطيتها لمدة اربعين دقيقة.

وضع القوالب في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة خمس وثلاثين دقيقة. سيانوب بالكرواسون المكونات ثماني قطع من الكرواسون بحجم صغير وبطعم الشوكولاتة.

كوب من الجبن الكريمي.

علبة من الحليب المكثف المحلي. للزينة: ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ربع كوب من حبات الجوز المجروشة. طريقة التحضير ضعي الجبن الكريمي والحليب المكثف المحلي في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات السابقة حتى تحصلي على خليط متجانس ذي قوام كريمي.

رتبي قطع الكرواسون في قاع صينية الفرن.

اسكبي خليط الجبن على قطع الكرواسون وزيني وجهها بالقرفة والجوز المجروش.

ادخلي الصينية في فرن مسخن مسبقا واتركيها لمدة خمس عشرة دقيقة. عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون مثل محل السينابون في المنزل بوصفات مختلفة - ثقفني

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