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طريقة كعك العيد المضبوط حيث توجد طرق كثيرة لتحضيره حسب الذوق المطلوب، بمعنى هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول كعك العيد ناعم جداً يذوب في الفم بمجرد تذوقه، وهناك البعض من يحبون تناول الكعك يكون مزيج من التماسك مع النعومة في نفس الوقت مثلما يباع في محلات الحلواني الشهيرة حتى الرسمة ثابتة، أياً كان المطلوب فهناك مقادير لكل طلب على حدى مما يعطي النتيجة ممتازة في المنزل بدون شرائه جاهز بمكونات وطريقة سهلة، كما يتميز عمل كعك العيد في البيت بأنه يوفر كمية كبيرة جداً مقارنة بشرائها من الخارج فضلاً عن التوفير في المال بحد كبير جداً. مقادير كعك العيد 300 جرام سمن بارد.

500 جرام (نصف كيلو) دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر + خميرة فورية.

ثلث كوب حليب.

رشة ملح + ملعقة صغيرة توابل كعك “اختياري” أو فانيلا. طريقة العجمية لحشو الكعك مقادير حشو الكعك من حلويات العيد :- (كوب عسل أبيض + 2 ملعقة دقيق + ملعقة كبيرة سمنة + ملعقة كبيرة ونصف سمسم). أولا تحضير الحشوة وهي في مقلاة ضعي السمنة والدقيق يشوح قليلاً ثم يضاف السمسم ويقلب دقيقتين.

ضعي العسل الأبيض ويترك حتى يغلي وحين يثقل يصل إلى اللون العسلي الفاتح يرفع بعيداً حتى يبرد.

تكور كرات صغيرة وتكون جاهزة للحشو، يمكن استخدام أي نوع حشو أخر. طريقة كعك العيد المضبوط ضعي رشة ملح على الدقيق ثم يضاف السمسم وريحة الكعك أو الفانيلا والبيكنج بودر.

اخلطي الخميرة الفورية مع الحليب وتترك جانباً.

في وعاء ضعي السمنة (متماسكة) وعليها السكر البودرة تخفق حتى يتحول لونها إلى الفاتح الكريمي.

يضاف الدقيق المضاف إليه المواد الجافة.

يخلط جيداً بفترة كافية حتى يتجانس الدقيق مع السمنة.

ثم تضاف الخميرة مع الحليب وتخلط ثم تترك ترتاح لمدة عشرة أو 15 دقيقة.

تكور العجينة كرات ثم تجوف من الوسط مع وضع كرة حشو داخلها وتغلق جيداً.

تشكيل كعك العيد سهل للغاية بأي شيء متواجد لديك شوكة أو مصفاة أو قوالب المخصصة للكعك.. إلخ.

يخبز في فرن على درجة حرارة 160 مئوية في الرف الأوسط حتى يأخذ لون من أسفل.. بالهنا وكل عام وأنتم بخير. عمر شويل - جدة تعلمي طريقة كعك العيد المضبوط وسر قوامه الناعم والمتماسك معاً مثل الجاهز

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