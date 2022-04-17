بدون صبغات كيميائية.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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وصفة القرنفل للقضاء على الشيب المبكر نهائيا من الوصفات الممتازة والتي من خلالها من اليسير إضفاء أفضل درجة لون للشعر، حيث تعتبر مشكلة الشيب من أكثر المشكلات التي من الممكن أن تواجه أي شخص، وتعد مزعجة بالأخص لكل سيدة حيث أن خصلات شعرك هي تاجك ومن بين أبرز ما يعطي الجمال لمظهرك، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات التي توفر لكِ مكونات تركيبة فعالة تقي تمامًا من الظهور لأي مظهر للشيب، كما سنوضح أهم الخطوات الأساسية التي تساعد في عمل الخليط وتطبيقه بشكلٍ مباشرٍ على الشعر.
وصفة القرنفل للقضاء على الشيب المبكر نهائيا
القرنفل للقضاء على الشيب المبكر نهائيا من أهم المكونات الطبيعية والتي يكون لها أثر فعال للغاية، وذلك حال استعمله في وصفة طبيعية لها القدرة على أن تقوم بصبغ الشعر تمامًا والتخلص من أي أثر لتواجد الشيب، يمكنكِ عن طريق تطبيق تلك التركيبة الاستمتاع بشعر بلون أفضل من خلال استخدام ما يلي من المكونات القادمة:
مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشيب
- ملعقة واحدة من القرنفل.
- ملعقة من مكون ملح الطعام.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الحناء.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الفازلين.
طريقة تحضير وصفة
من الممكن البدء بإعداد هذه التركيبة الصابغة بشكل طبيعي للشعر من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة مع إمكانية اتباع ما يلي في تلك النقاط المقبلة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الفازلين، وإذابته فوق الحمام المائي.
- الخطوة التالية تكون باستعمال مكون القرنفل بعد أن يتم طحنه تمامًا، ويتم خلطه مع مكون الفازلين بحيث يتجانسا.
- بقية المكونات تُخلط تدريجيًا حتى نحصل على معجون خليط القرنفل الخالي تمامًا من تواجد أي تكتل.
- الخل أو أي مادة حمضية أخرى من الممكن أن تستعمل لكي يكون لون الخليط ثابت على الشعر.
- الخليط من الممكن أن يتم تطبيقه على الشعر لحمايته من تواجد الشيب، وجعل الشعر بلون ورونق أفضل كثيرًا.
- لون الشعر يكتسبه بعد تطبيق تلك التركيبة الطبيعية ل 10 د.
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