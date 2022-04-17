نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب حضري 2 كيلو سمنة فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة في المقال التالي
بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي فلاحي من أهم أنواع المواد الدهنية، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات حيث تعتبر نوعية السمن البلدي من بين أكثر المواد الدهنية والتي لها العديد من المميزات والفوائد، فهي تعد من أفضل ما يكن أن يستخدم من دهون صحية على النقيض من استخدام تلك المكونات الدهنية كما أنها أفضل من نوعية السمن الصناعي عالي الهدرجة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض مكونات عمل السمن الطبيعي الفلاحي مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل السمن البلدي، والتي تعتبر أقوى المكونات الدهنية التي تعمل بشكل كبير على تعزيز النكهة للأغذية وأي أكلات تحتاج لتواجد السمن من بين مكوناتها.
بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي فلاحي
الحليب يعد هو المادة الخام الأساسية لصناعة السمن البلدي وتحضيره في البيت، وبالإمكان لكل ربات البيوت أن تقمن بعمل السمن البلدي، وفي وقتٍ وجيز تكون قد أحضرت أفضل نوع من الأنواع للسمن والتي يسهل عليها بعد ذلك أن تستخدمها.
مكونات لعمل السمن البلدي
السمن البلدي من الممكن أن تقومي بتحضيره من خلال الاستعانة بما يلي:
- كيلو من مكون الحليب عالي الدهن.
- ملعقة من الخل.
- زجاجتان فارغتان.
- وعاء ملائم.
طريق التحضير للسمن الطبيعي
من الممكن أن يتم عمل السمن الطبيعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالحليب ووضعه في الزجاجتين.
- لا بد وأن يترك الحليب وذلك حتى يتحول إلى كتل من البروتين مع انفصالها تماما عن السوائل.
- من الممكن بعد أن تنشط البكتيريا في الحليب ويكون هناك فصل للمواد الدهنية والبروتينية، من اليسير أن تتم خطوة التصفية التامة للبروتين مع الدهون.
- قوم بنقلها بعد التصفية التامة لقدر ملائم.
- يتم وضع القدر فوق النار، مع التهدئة التامة للنار.
- يتم بعد ذلك تحول الزبد الطبيعي إلى سمن ذائب تمامًا.
- بعد الحصول على السمن الذائب يتم تبريده قليلًا قبل نقله للبرطمان الملائم.
- من الممكن أن تقومي بحفظ السمن بالثلاجة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب حضري 2 كيلو سمنة فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.