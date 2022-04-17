اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب حضري 2 كيلو سمنة فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي فلاحي من أهم أنواع المواد الدهنية، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات حيث تعتبر نوعية السمن البلدي من بين أكثر المواد الدهنية والتي لها العديد من المميزات والفوائد، فهي تعد من أفضل ما يكن أن يستخدم من دهون صحية على النقيض من استخدام تلك المكونات الدهنية كما أنها أفضل من نوعية السمن الصناعي عالي الهدرجة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض مكونات عمل السمن الطبيعي الفلاحي مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل السمن البلدي، والتي تعتبر أقوى المكونات الدهنية التي تعمل بشكل كبير على تعزيز النكهة للأغذية وأي أكلات تحتاج لتواجد السمن من بين مكوناتها.

بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو سمنه بلدي فلاحي

الحليب يعد هو المادة الخام الأساسية لصناعة السمن البلدي وتحضيره في البيت، وبالإمكان لكل ربات البيوت أن تقمن بعمل السمن البلدي، وفي وقتٍ وجيز تكون قد أحضرت أفضل نوع من الأنواع للسمن والتي يسهل عليها بعد ذلك أن تستخدمها.

مكونات لعمل السمن البلدي

السمن البلدي من الممكن أن تقومي بتحضيره من خلال الاستعانة بما يلي:

كيلو من مكون الحليب عالي الدهن.

ملعقة من الخل.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

طريق التحضير للسمن الطبيعي

من الممكن أن يتم عمل السمن الطبيعي من خلال اتباع الخطوات الآتية: