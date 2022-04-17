وداعا لفشل البسبوسة.. جربيها الآن أسهل الطرق الناجحة لتحضير البسبوسة في البيت

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عمر شويل - جدة أسهل الطرق الناجحة لتحضير البسبوسة، نعلم جيداً مدى عشق الجميع لحلوى البسبوسة بشكل عام وأنها واحدة من أهم الوصفات التي يتم اعتمادها في جميع المناسبات، ولكن هناك من يصعب عليه القيام بتنفيذها بشكل بسيط بل يجدون صعوبة في القيام بها، لذلك سنقول وداعا لفشل البسبوسة بعد الآن حيث يمكن أن ننفذها بشكل بسيط للغاية في البيت عند اتباع جميع الخطوات التي يتم ذكرها في هذا الموضوع، تابعونا للتعرف عليها.

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وداعا لفشل البسبوسة

هذا الحديث يعتبر إلى كل شخص لا يقدر على القيام بتنفيذ طريقة عمل البسبوسة ويحد صعوبة بالغة في هذا الأمر، حيث يمكن أن نبدأ في عملها ومعرفتها عند اتباع الخطوات القادمة، فلا يجب على أي شخص أن يقلق بعد اليوم، لتأتي مكَنات تحضيرها بهذا الشكل:

ثلاثة أكواب من الدقيق السميد.

نصف كوب من السمن البلدي أو أي سمن ترغبون به.

ربع كوب من من العسل.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب.

ملعقتان من الزبادي.

شربات ساخن خفيف.

خطوات تحضير البسبوسة

وحتى تتمكنون من تجهيزها كما نشتريها من الخارج عليكم اتباع هذه الخطوات البسيطة، حيث تعتبر من أقل الوصفات التي يمكن أن نحضر ها على الإطلاق، وتأتي هكذا:

علينا أولاً أن يتم تحضير أولى الخطوات من خلال خلط دقيق السميد مع السمن بشكل جيد حتى يختلطوا جيداً.

وسيتم إضافة كافة المكونات المتبقية معهم وخليها بشكل جيد.

بعد ذلك علينا أن نحضر قالب مناسب ليتم وضع المكونات به ومن ثم نذهب بها إلى الفرن على نار متوسطة.

بالنهاية بعد أن نخرجها نحضر الشربات ليتم وضعه عليها حتى تتجهز بشكل كامل وتكون بهذا الشكل جاهزة ليتم تناولها.

بعد تجربتها ستكون قد قمت بتحضير أشهى وصفة للبسبوسة.

الأصل في تسمية البسبوسة بهذا الإسم

هي مشتقة من كلمة فعل « بَسَّ» ومعناها القيام بخلط السميد بالماء مع السمن حتى تمام الانسجام. إلا أنه هناك أيضا رواية كوميدية أخرى للتسمية وفي التراث المصري الشعبي معروفة لدى أغلب المصريين، تحكي هذه الرواية قصة عودة تاجر مصري كان مسافرا من بلاد الشام للتجارة وقد قم بإحضار معه المكسرات ودقيق السميد ثم طلب من زوجته أن تعد له الوجبة الملوكية والتي كانت تؤكل في قصور الملوك والأمراء العثمانية وفي الشام، فقامت زوجته بإعداد الحلوى لزوجها، وعندما بدأت رائحة الحلوى الشهية تفوح، أعجب جدا الزوج بهذه الرائحة فأراد أن يعبر عن شكر لزوجته بالتقبيل والأحضان، فرفضت الزوجة وتعللت بالانتظار حتى تنتهي من إعداد هذه الحلوى، فقال لها زوجها التاجر باللهجة المصرية «بس بوسة» يعني أعطني فقط قبلة واحدة، ولنها صممت أن يؤجل القبلى حتى يأكل الحلوى.

وبالفعل قام بأكلها الزوج وأعجب جدا بمذاقها، وبعدها قام باستضافة مجموعة من الأصدقاء ليجربوا هذه الحلوى فأعجبوا بها جدا، وعندما سألوه ما اسمها، تذكر الزوجان ما حدث بينهما فى المطبخ خلال تحضيرها فقال لهم إنها «بس بوسة»، ومنه أصبح مع الوقت «بسبوسة».

ما الفرق بين بسبوسة وهريسة؟

الهريسة من الحلوى التي تشبه إلى حد بعيد البسبوسة ، وهي أكثر سمكًا وتختلف قليلاً في الملمس والطعم. في بلدان أخرى ، تعرف الهريسة بأنها عجينة الفلفل الأحمر المستخدمة في الطبخ ، بينما في سوريا تُعرف حتى البسبوسة باسم الهريسة. أيضا في الإسكندرية تشتهر الهريسة أكثر من البسبوسة لدرجة أنه من العادي أن تجد اسم الهريسة يعني به البسبوسة أو الهريسة