بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

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تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ من الطرق المبحوث بشأنها وبشكل كبير حيث تحتاج ربة المنزل إلى طرق متميزة وتستطيع من خلالها أن تقوم بالتحضير السريع للمحاشي المشكلة للخضار، ومن خلال استعمال هذه الطرق البديلة القادمة من الممكن أن تكوني أسرع في خطوة تجهيز كل الخضار بالكمية التي تحتاجينها ومن خلال أن تقومي بالاعتماد على أدوت بديلة غير طريقة المقوار سيكون من السهل عليك أن تقومي بالتقوير، وخلال أقل وقت ممكن ستكون وصفة من المحاشي من نوعية الخضار جاهزة تماما على التسوية ثم التقديم.
تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ
تقوير الباذنجان والكوسة خطوة مهمة قبل أن تقومي بالتحضير لوصفة المحاشي منها، فبدلًا من قيامك بالتقوير باستعمال المقوار فمن الممكن أن تستخدمي تلك الأدوات المتاحة في منزلك وفي مطبخك دائما ومن أهمها تلك الطرق القادمة:
- طريقة التقوير باستعمال السكين، فمن الممكن أن تقومي باستعمالها حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أكثر الطرق المتاحة والتي من الممكن أن تساعد في إنجازك لأكبر كمية ممكنة من الخضار المقور، وأهم خطوة هي أن تقومي بالتجهيز لكل كمية الخضار المتواجدة لديك.
- تقشير الكوسة وتنظيف الباذنجان وغسلهما جيدا، ومن ثم تكون جاهزة استعدادًا لتقويرها.
- أدخلي الطرف الحاد لسكين المائدة بالثمرة، ومن ثم قومي بتدوير السكين باستمرار للتخلص تمامًا من أي لب موجود بالثمرة وتصبح جاهزة على الحشو.
طريقة التقوير باستعمال قطاعة التفاح
من الممكن أن تستخدمي قطاعة التفاح، والتي من خلالها من الممكن أن تقومي بالتخلص تماما من أي لب بالثمرة، وتكون جاهزة على الاستعمال، فمهما كانت الكمية المتوفرة من أنواع الخضار سواء الكوسة أو الباذنجان فتلك الأداة ستنجز لك تقوير أكبر كمية ممكنة من الخضار، وبالنسبة لتلك الطريقة فهي من أيسر الطرق التي قد تستعين به في التقوير حال ضيق الوقت.
تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة بالشوكة
التقوير من خلال الاستعانة بالشوكة من الممكن أن يتم بكل سهولة، حيث تعتبر تلك الطريقة المتميزة من بين الطرق الأبرز والتي من خلالها سيكون هناك تفريغ سريع لكل ما تحتويه ثمار الكوسة أو ثمار الباذنجان من اللب.
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