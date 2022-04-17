كرات السميد أحلى من البسبوسة والكنافة حضريها في دقائق

كرات السميد من الوصفات الرائعة التي لن تملي من عملها فهي حلوى سهلة وسريعة التحضير يمكنك إعدادها في دقائق، كما أن مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، وتتميز حلوى السميد بشكلها المميز الذي يشبه الحلويات الفاخرة، وطعمها المميز جداً الذي يجمع بين طعم الكيك والبسيوسة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كرات السميد بطعم أحلى من الكنافة والبسبوسة فى وقت قصير وبخطوات سهلة وسريعة.

مكونات حلوى كرات السميد



نحتاج لعمل كرات البسبوسة بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهي كما يلي:-

1 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب من الزيت + ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من السميد.

كوب ونصف من الدقيق+ رشة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

2 كوب سكر + كوب ونصف ماء + عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير كرات حلوى السميد بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:-

لتحضير الشربات: نذوب كوبين من السكر في كوب ونصف من الماء على البارد ثم نرفع الخليط على النار حتى يصل لدرجة الغليان، ثم نضيف عصير الليمون ونترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. نخفق البيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من السكر ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح لون الخليط فاتح. ثم نضيف نصف كوب من الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف نصف كوب من الزبادي مع التقليب كما يمكن استبداله بنصف كوب من الحليب. نضيف كوب السميد ونقلب ثم نضيف كوب ونصف من الدقيق مع إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة الملح. نقوم بعجن المكونات حتى تمتزج مع بعضها وتتكون عجينة متماسكة وطرية ثم نشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونغلفها بالسميد جيداً. ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وندخلها فرن حرارته 180 درجة مئوية على الرف الأوسط حتى تأخذ اللون الذهبي. نسقي كرات السميد وهي ساخنة بالشربات البارد ثم نقلبها على الناحية الثانية ونتركها لمدة خمس دقائق. ثم نخرجها من الصينية وتزين بالمكسرات المفضلة وتقدم بألف صحة وعافية.

كرات السميد بدون فرن

المكونات

كوب من السميد.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

علبة قشطة.

طريقة التحضير