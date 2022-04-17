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عمر شويل - جدة وصفة جبارة لتكثيف وتقوية الشعر وتعمل علي إنبات الفراغات في وقت قصير، الشعر هو تاج النساء ولهذا تهتم به باستخدام كل الطرق المتاحة للحفاظ علي جماله وقوته، ولكن يتأثر الشعر بالعديد من العوامل مثل كثرة غسل الشعر أو نتيجة الإجهاد من استعمال أدوات تجفيف الشعر، مما يؤدي لجفافه وعدم نمو الشعر بشكل طبيعي، ولذلك تلجأ لمنتجات تكثيف الشعر الكيميائية للحصول علي شعر كثيف وصحي، إلا أن لها آثار جانبية سيئة علي الشعر علي المدي البعيد، ولكن يمكن اللجوء للمواد الطبيعية مثل حب الرشاد حيث أن له الكثير من الفوائد من الناحية الجمالية والعناية بالبشرة والشعر، لأنه يساعد في تعزيز عملية نمو الشعر وحمايته من التساقط لأنه يقوي بصيلات الشعر، ويمكن الاستفادة من كافة الخصائص التي توجد به عن طريق استخدامه في وصفات طبيعية كثيرة تُحضر في المنزل.

وصفة جبارة لتكثيف الشعر وتقويته وتساعد في مليء الفراغات سريعاً

تقوية وتكثيف الشعر من الأمور التي تسعي إليها العديد من الفتيات وذلك حتي يمنحها مظهر جمالي جذاب وثقة في النفس.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة جبارة لتكثيف وتقوية الشعر وتزيد من نموه بدون مواد كيميائية.

وصفة حب الرشاد وزيت الزيتون من أجل علاج تساقط الشعر

تعد هذه الوصفة من أقوي الوصفات لاحتوائها علي فيتامينات وأحماض هامة لوقف تساقط الشعر بشكل نهائي.

المكونات

مقدار كوب من حب الرشاد.

كمية زيت زيتون مناسبة.

طريقة التحضير

نبدأ بطحن حب الرشاد جيداً ليصبح بودر ثم نضيف له زيت الزيتون. بعد ذلك نضع حب الرشاد وزيت الزيتون على حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق. ثم نرفع الخليط من على النار حتى يبرد. نضعه على فروة الرأس مع تدليك الفروة به بحركات دائرية. نترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات، وغسل الشعر بعدها.

وصفة حب الرشاد والثوم من أجل تكثيف وتقوية الشعر

الثوم مكون طبيعي يقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعمل علي تكثيف الشعر الخفيف ومليء الفراغات.

المكونات

حب الرشاد مطحون حسب الحاجة.

رأس حبة ثوم.

ملعقتان عسل نحل أبيض.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بودرة حب الرشاد المطحون ونضيف له العسل ورأس حبة الثوم. ثم نخلط المكونات مع بعضها على سرعة متوسطة ليتكون خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس مع تدليك الشعر به. ثم تترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً بماء وشامبو.

وصفة حب الرشاد وزيت الخروع من أجل تطويل الشعر وتنعيمه

زيت الخروع يعد من الزيوت الطبيعية الفعالة في تطويل الشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية تزيد من نعومة وطول الشعر.

المكونات

مقدار ١٥ جرام زيت خروع.

عشر جرامات زيت مريمية.

مقدار ١٥ جرام من حب الرشاد.

مقدار ٣٥ جرام زيت بطم.

عشرة جرامات زيت جوز الهند.

مقدار ١٥ جرام زيت بذور الجرجير.

١٥ جرام زيت زيتون.

طريقة التحضير

نبدأ الوصفة بخلط جميع مقادير المكونات معاً في وعاء مناسب حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك نضع الوعاء في الثلاجة ليتماسك قليلاً. ثم نخرجه من الثلاجة وندهن به الشعر بشكل يومي.

وصفة حب الرشاد والخل من أجل علاج قشرة الشعر

يعد الخل من أفضل العلاجات التي تعمل علي إزالة قشرة الشعر والتخلص منه لاحتوائه علي مواد مطهرة لفروة الرأس.

المكونات

كمية حب رشاد مطحون حسب الاستخدام.

مقدار كوب من الخل.

طريقة التحضير