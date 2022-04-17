سحر مفعول كريم الفازلين والنشا السحري لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائياً

سحر مفعول كريم الفازلين والنشا للتبيض، الفازلين والنشا التفتيح النشا مفيد للبشرة لأنه يفتح بسرعة ويوحد لون البشرة، كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يفيد البشرة من خلال تحسين نضارتها ونعومتها، بشرة مثالية في أسرع وقت ممكن خالية من التجاعيد وحب الشباب المزعج للبعض، ويعيد مظهر الشباب لبشرتك عن طريق امتصاص الزيوت الزائدة، إنه مثال للأفراد ذوي البشرة الدهنية من ناحية أخرى يتحدث الفازلين عن نفسه، لمعالجة مشكلة الجفاف التي تعاني منها بعض النساء فهو حل ممتاز للوصفات.

سحر مفعول كريم النشا والفازلين السحري لتبيض البشرة

تعاني بعض النساء من سواد مناطق معينة من بشرتهن نتيجة التعرض لعوامل الوقت، ولهذا سنناقش وصفة الفازلين مع النشا لتفتيح البقع الداكنة في مقالتنا اليوم.

مكونات لتوليفة الفازلين والنشا

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف عصير ليمون متوسط ​​الحجم.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من العسل كوب من الماء المثلج.

طريقة التحضير

نضع الفازلين في طبق ونضعه في الميكروويف حتى يذوب، ثم نضيف النشا ونخلط حتى يتشكل قوام كريمي، نقوم بتخزينه في برطمان في الثلاجة ونستخدمه مرة واحدة في اليوم بالإضافة إلى ذلك هناك وصفات تحتوي على الفازلين والنشا ومكونات طبيعية أخرى.

سحر مفعول كريم الفازلين والنشا للإزالة الجلد الميت

وصفة للفازلين والنشا بماء الورد

المكونات

فازلين.

فوسفات نشا الصوديوم.

ماء الورد.

طريقة التحضير

نضع الفازلين في طبق ونضعه في الميكروويف حتى يذوب، ثم نضيف النشا وماء الورد ونقلب حتى تمتزج وتصبح كريمية،أخيرًا نضعه في عبوة ونقوم بتبريده.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

وصفة للفازلين والنشا بالليمون

هذه الوصفة غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية من المكسرات، يجب إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام هذا المستحضر.

المكونات

الفازلين.

النشا.

الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نبدأ بالفازلين المذاب في وعاء ونضيف الحامض ونحرك ثم نضيف النشا ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب، كما ذكرنا سابقًا هناك العديد من الوصفات التي تساعد على تبييض البشرة والقضاء على السواد بشكل دائم ومن جميع مناطق الجسم، كل ما عليك فعله هو اتباع إحدى هذه الوصفات للحصول على بشرة بيضاء ومثالية من المرة الأولى، بالإضافة إلى ذلك هناك وصفات يمكن تحضيرها في المنزل مثل النشا والليمون. من السهل المساعدة، ويتم استخدام جميع المكونات الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة بسهولة دون استخدام مواد كيميائية.

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