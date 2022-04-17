في الخلاط بدون زبدة ولا سمنه ..أسهل طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي في 10 دقائق بس

طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي في 10 دقائق بس، يعتبر البسكويت من الحلويات اللذيذة التي يتم تناولها في الأعياد مع الكحك والبيتي فور وغيرهم من الحلويات المرتبطة بالأعياد، ومن أجل ذلك فهناك عدد كبير من ربات البيوت يبحثون عن طرق مختلفة تساعدهم في تجهيز بسكويت اقتصادي للعيد من أجل إدخال الفرحة على عائلتهم، وذلك بسبب اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل بسكويت العيد الاقتصادي.

طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي

يمكن من خلال تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية تحضير ألذ بسكويت للعيد وهي كالتالي:

مكونات عمل بسكويت العيد الاقتصادي

ثلاث بيضات.

¼ كوب من النشا.

ملعقتين كبيرتين خل.

كيلو دقيق.

½ كوب لبن دافئ.

كوبين من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ½ كوب سكر.

رشه ملح صغيرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت العيد الاقتصادي

لتحضير بسكويت العيد بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات كما هي :-

نقوم بإحضار إناء الخلاط الكهربائي ونضع به اللبن والخل والسكر والبيض والفانيليا والزيت ونشغل الخلاط الكهربائي لمزج كل المكونات مع بعضها البعض.

في وعاء آخر نضع الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر والملح والنشا ونخلط المكونات جيداً، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط السائل على المكونات الجافة ونخلطها جيداً حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة.

يتم وضع العجينة داخل كيس حلواني ويتم تشكيل العجينة إلى أصابع داخل صينية الفرن.

يتم إدخال الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط حتى يصبح ناضجاً ويصل إلى اللون الذهبي.

قومي بإخراج الصينية من الفرن وانتظري حتى تبرد تماماً ثم قومي بإخراج بسكويت العيد.

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها من أجل نجاح البسكويت.

وهي أن يكون نوع الدقيق جيد ويكون دقيق متعدد الاستخدامات أو الدقيق المخصص للحلويات و بسكويت العيد

بالإضافة إلى أن درجة حرارة جميع المكونات يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

كما أنه إذا كان حجم البيض المستخدم كبير نوعاً ما فيجب استخدام بيضتين فقط في هذه الوصفة.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية عمل بسكويت العيد الاقتصادي في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، يمكنك تنفيذ هذه الوصفة وتحضير ألذ بسكويت لعائلتك.