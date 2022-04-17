غريبة المحلات في 10 دقائق..أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت على أصولها

طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت على أصولها، يفضل العديد من ربات البيوت صنع بعض أنواع المخبوزات والحلويات بمنزلهم، هذا يرجع إلى العديد من الأسباب، فقد يعد منها تدبير في مصروف البيت، أيضا لأنها أنقى وأفضل من المصنوعة في المحلات، مما دفعهم ذلك إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كطريقة للبحث عن إيجاد بعض الطرق لتساعدهم في تجهيز الحلويات والمعجنات بالمنزل ببساطة، فكان من ضمن ما بحثوا عنه هو طريقة عمل الغريبة بالمنزل.

طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت

يوجد العديد من أنواع الغريبة مثل الغريبة بالزبدة والغريبة بالسميد وغير ذلك، لكن هنا سوف نقدم لكم عمل الغريبة الناعمة.

مكونات عمل الغريبة كما يلي:

تجهيز 4 أكواب من الدقيق الناعم.

أثنى 1 كوب من السمن السائح.

تجهيز 1 كوب من السكر المطحون.

تجهيز رشه من الملح.

كمية من المكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة من الفانيليا متوسطة الحجم.

طريقة تحضير عمل الغريبة كما يلي: