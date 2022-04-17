نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غريبة المحلات في 10 دقائق..أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت على أصولها في المقال التالي
طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت على أصولها، يفضل العديد من ربات البيوت صنع بعض أنواع المخبوزات والحلويات بمنزلهم، هذا يرجع إلى العديد من الأسباب، فقد يعد منها تدبير في مصروف البيت، أيضا لأنها أنقى وأفضل من المصنوعة في المحلات، مما دفعهم ذلك إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كطريقة للبحث عن إيجاد بعض الطرق لتساعدهم في تجهيز الحلويات والمعجنات بالمنزل ببساطة، فكان من ضمن ما بحثوا عنه هو طريقة عمل الغريبة بالمنزل.
طريقة لعمل الغريبة الناعمة في البيت
يوجد العديد من أنواع الغريبة مثل الغريبة بالزبدة والغريبة بالسميد وغير ذلك، لكن هنا سوف نقدم لكم عمل الغريبة الناعمة.
مكونات عمل الغريبة كما يلي:
- تجهيز 4 أكواب من الدقيق الناعم.
- أثنى 1 كوب من السمن السائح.
- تجهيز 1 كوب من السكر المطحون.
- تجهيز رشه من الملح.
- كمية من المكسرات للتزيين.
- بياض بيضة.
- ملعقة من الفانيليا متوسطة الحجم.
طريقة تحضير عمل الغريبة كما يلي:
- في وعاء يوضع السمن السائح، ويضرب فيه حتى يتغير لونه إلى اللون الأبيض.
- يضاف بعد ذلك في نفس إناء السمن كمية السكر، مع الاستمرار في الخفق جيدًا حتى الامتزاج سويًا.
- يضاف الدقيق بالتدريج على المزيج مع الاستمرار في التقليب، حتى تصبح عجينة هشه ومتماسكة.
- ثم يضاف بعد ذلك على الخليط بياض البيضة، مع التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.
- بعد ذلك، يتم تشكيل عجينة الغريبة إلى عدد من الكرات متوسطة الحجم.
- يجب الضغط عليها من عند الوسط بالإبهام ، حيث يوضع في هذا المكان المضغوطة الفستق المجروش والفول حسب الرغبة.
- يكرر هذا حتى تنتهي كمية عجين الغريبة .
- يجب وضع القطع واحدة تلو الأخرى في الصينية ووضعها في الفرن.
- يجب قبل إدخال الصينية للفرن، أن تكون درجة حرارة الفرن تصل إلى 180 درجة مئوية.
- يتم ترك الصينية في الفرن لمدة من الزمن تصل إلى 15دقيقة.
- عندما تأخذ الغريبة اللون الذهبي، يتم إخراجها من الفرن.
- يجب تركها حتى تهدأ ولكن يجب تحريكها فور خروجها من الفرن حتى لا تلتصق بالصينية.
- ترص في طبق بشكل جميل ومنسق، وتقدم مع الشاي وبالهنأ .
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