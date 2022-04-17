نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر النشا والخل الرهيب للتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه في المقال التالي
مقشر النشا والخل ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على التخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه ويمكن استخدامها مع مكونات اخر وتعمل على شد البشرة وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وفعالة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة عند شرائها، وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة للتخلص من البثور السوداء وشوائب التي لها مظهر غير لائق في البشرة عند الخروج من المنزل وتشعر السيدات والفتيات بالخجل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مقشر النشا والخل الرهيب للتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل مقشر النشا والخل
يتكون مقشر النشا والخل الرهيب من بعض المكونات للتخلص من البثور السوداء وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كمية من الخل الأبيض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر النشا الرهيب للتخلص من البثور السوداء وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به ملعقة كبيرة من النشا وكمية من الخل ونخلط المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس.
- ثم قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر ثم تجفيفها جيداً بمنشفة نظيف نوزع الخليط على البشرة جيداً.
- نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً ثم يجفف جيداً.
- ثم نكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.
فوائد النشا للبشرة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-
- يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.
- التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.
- ثم تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.
- بعد ذلك يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
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