نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البقدونس والنشا لشد وتبيض البشرة والاستمتاع بوجه كالبدر في المقال التالي
كريم البقدونس والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها للوجه والرقبة تعمل على تفتيح البشرة وتبيضها بشكل سريع وملحوظ، وتظهر نتيجته الكريم خلال أيام من استخدامه يعمل على إعطاء ملمس ناعم كالحرير للبشرة ويخلصها من التجاعيد تماماً، فهو بوتوكس طبيعي موجود داخل كل منزل، ويعتبر من أقوي الكريمات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح البشرة بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل غالية الثمن، وذلك لاحتواء البقدونس على الكثير من الفوائد الهامة والعناصر التي تغذي البشرة وتحميها من ظهور التجاعيد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الكريم الطبيعي الأمثل لتفتيح لون البشرة.
مكونات عمل كريم البقدونس والنشا
يتكون الكريم من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- حزمة من البقدونس.
- كوب كبير من الماء.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
يتم تحضير كريم البقدونس والنشا بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بغسل أوراق البقدونس ثم نجففها جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلي أجزاء صغيرة.
- ثم توضع قطع البقدونس في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليها الماء ثم توضع على نار هادئة حتي تغلي.
- نترك الخليط حتي يبرد ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ثم نخلط حتي يصبح الخليط ناعم جداً.
- ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة حتي نحصل على ماء البقدونس فقط.
- نضع ماء البقدونس في وعاء آخر ثم نضيف إليه النشا ونمزج المكونات جيداً.
- ثم نرفع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتي يغلى مع مراعاة التقليب المستمر، حتي يصبح الخليط ثقيل وكريمي.
- نسكب الخليط في طبق حتي نساعد على تبريده ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت الزيتون، ونمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً.
- ثم نسكب الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ونحكم غلقه جيداً ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.
طريقة الاستخدام
- نقوم بتنظيف البشرة جيداً ثم نوزع الكريم على الوجه جيداً بحركات دائرية.
- ثم نترك الكريم على البشرة لمدة 30 دقيقة حتي يجف ثم نقوم بغسله بالماء البارد.
- نرطب الوجه بأي كريم مرطب مناسب للبشرة يستخدم الكريم يومياً مساءً قبل الذهاب للنوم.
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