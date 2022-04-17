بسبوسة السبع كاسات بدون بيض بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

بسبوسة السبع كاسات ، من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ويرجع سبب تسميتها بالسبع كاسات، نظرا لاحتوائها على سبع كاسات من المقادير، وهي أحد أنواع البسبوسة التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية، حيث غنية بالحليب والزبادي والجوز الهند، وبمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة، وتعد البسبوسة باختلاف أنواعها من الحلويات المحببة لدى الجميع حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات باستمرار، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، ولقمة القاضي أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، وتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالشعيرية، وبسبوسة بالقشطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات بسبوسة السبع كاسات

تتكون بسبوسة السبع كاسات من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كأس سميد متوسط أو خشن.

كأس حليب.

كأس زبادي

15 جم بيكنج بودر.

كأس سكر.

كأس زيت.

كوب جوز الهند.

رشة ملح.

شربات خفيف دافئ.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: