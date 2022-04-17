درجات مختلفة لصبغ الشعر بالحناء كل درجة بالطريقة الصحيحة واللون ثابت ولامع

هناك الكثير من ألوان الشعر التي قد تناسب كل سيدة على حسب درجة بشرتها، وتبحث كل سيدة عن التألق ويمكن الحصول على درجات مختلفة من الشعر بالاعتماد على الحناء حيث أن الحناء من المواد الغير مضرة للشعر بل بالعكس تماماً، فالحناء من المواد التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتغليفها وحمايتها من التساقط والتقصف، وسنقترح عليكم في مقالنا التالي درجات ألوان كثيرة لصبغ الشعر بالحناء.

ألوان بالحناء لصبغ الشعر

هناك الكثير من درجات الألوان التي تناسبكم ويمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال الاعتماد على الحناء وفيما يلي بعض ألوان صبغ الشعر بالحناء.

صبغة الشعر بني داكن بالحناء

كأس من الحناء للشعر. قشر الباذنجان المجفف والمطحون. حبة من الليمون. كمية من المياه الدافئة.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الداكن بالحناء

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كافة المقادير باستثناء عصير الليمون. يتم تركه لمدة ثلاثة ساعات ثم يتم إضافة عصير الليمون إلى الخليط. يتم تطبيق الخليط على الشعر وتركه لمدة أربعة ساعات ويشطف بماء فاتر ويغسل بالبلسم.

صبغة الشعر بني شوكولاتة بالحناء

إليكم في السطور الآتية الطريقة التي يتم تحضير فيها صبغة الشعر بني شوكولاتة بالحناء.

مكونات الوصفة

كأس من حناء الشعر. ملعقتان من الخل التفاح. ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو. عصير ليمونة. كمية مناسبة من المياه الدافئة.

طريقة تحضير الحناء لصبغ الشعر بني شوكولاتة

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير صبغة الشعر بني شوكولاتة.