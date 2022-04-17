طريقة تحضير الغريبة الناعمة الدايبة و الهشة بمقادير مظبوطة تذوب في الفم

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الغريبة من الحلويات الخفيفة و الشهية واللذيذة، من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالأخص هو الحلويات و السكريات لأنها تساعد على تدفئة الجسم ومن أكثر الحلويات التي يمكنك تحضيرها في وقت سريع بدون تكلفة أو مجهود كبير في التحضير هي الغريبة فهي من المعجنات الحلويات المتميزة جدًا بطعمها الغني و المميز، و بقوامها الناعم و الهش والطري الذي يذوب في الفم، لذلك يتم تحضيرها كثيرًا في المناسبات و الأعياد وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وأسرارها و مقاديرها المظبوطة.
مقادير الغريبة
مكونات الغريبة بسيطة جدًا و غير باهظة الثمن، مكونات وصفتنا هي:
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر المخصص للكحك والبسكويت (٥٠٠ جم).
- 2 كوب من السمنة الباردة والجامدة (٢٥٠جم).
- كوب من السكر البودرة المنخول (125 جم).
- 4 معالق كبيرة من اللبن البودر (اختيارى)
- باكيت من الفانيليا
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- مكسرات او حبات من اللوز المحمص للتزين.
طريقة تحضير الغريبة
- أولا نقوم بوضع مقدار السمن في بوله كبيرة ولابد أن تكون السمن متماسكة.
- بعد ذلك نأتي بالمضرب الكهربائي و نقوم بخفق السمن جيدًا حتى يتفتت ويصبح قوامها ناعم.
- نضيف السكر البودرة المنخول مسبقاً على السمن ونقوم بضربهم حتى يذوب السكر مع السمن.
- ثم نضيف الفانيليا و الملح و نقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم حتى لمدة 5 دقائق على الأقل، هذه الخطوة ستعطي للغريبة نعومة و قوام العجينة سيصبح هش.
- بعد أن يصبح قوام الخليط ناعم مثل الكريمة و يصبح لونه فاتح.
- نخلط الحليب البودر مع الدقيق، الحليب البودر سيعطي للغريبة طعم مميز جدًا ولن تحتاجي إضافة حليب.
- بعد ذلك بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب الجيد حتى يختلط الدقيق مع السمن و يتجانس.
- نضربهم مع بعضهم لمدة دقيقتين حتى تتشرب منها وتصبح القوام مفرول.
- نقوم بتجميع الخليط مع العجن المستمر باليد ونتركها ترتاح لمدة ساعة في مكان بارد.
- لابد من تركها ترتاح لكى تحافظ على قوامها أثناء التسوية.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل الغريبة كور متساوية الحجم و نقوم برصها في صينية الفرن.
- نقوم بتزينها بوضع حبة من اللوز أو اللؤلؤ في منتصف الغريبة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 150 درجة حتى تتماسك ويتراوح مدة تسويتها 10 دقائق.
- ولكن لابد من متابعتها بين الحين والآخر لكي لا تحترق.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما لكى لا تتكسر أثناء تحريكها ثم تقدم للطعام بالصحة و الهنا.
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