طريقة تحضير الغريبة الناعمة الدايبة و الهشة بمقادير مظبوطة تذوب في الفم

الغريبة من الحلويات الخفيفة و الشهية واللذيذة، من أكثر الأشياء التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالأخص هو الحلويات و السكريات لأنها تساعد على تدفئة الجسم ومن أكثر الحلويات التي يمكنك تحضيرها في وقت سريع بدون تكلفة أو مجهود كبير في التحضير هي الغريبة فهي من المعجنات الحلويات المتميزة جدًا بطعمها الغني و المميز، و بقوامها الناعم و الهش والطري الذي يذوب في الفم، لذلك يتم تحضيرها كثيرًا في المناسبات و الأعياد وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وأسرارها و مقاديرها المظبوطة.

مقادير الغريبة

مكونات الغريبة بسيطة جدًا و غير باهظة الثمن، مكونات وصفتنا هي:

4 أكواب من الدقيق الفاخر المخصص للكحك والبسكويت (٥٠٠ جم).

2 كوب من السمنة الباردة والجامدة (٢٥٠جم).

كوب من السكر البودرة المنخول (125 جم).

4 معالق كبيرة من اللبن البودر (اختيارى)

باكيت من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكسرات او حبات من اللوز المحمص للتزين.

طريقة تحضير الغريبة