أحلي كيك السويسرول بالمربي والكريمة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

السويسرول بالمربي والكريمة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم وفى عيد الفطر المبارك أيضا، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مشهورة ومنتشرة في كل أرجاء العالم العربي وخاصة في مصر والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما تعتبر كيك السويسرول من الحلويات التي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة، وخاصة في شهر رمضان الكريم حيث تساعد علي أمداد الجسم بالسكريات العالية والمفيدة للصحة العامة والجسم وخاصة أثناء الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك السويسرول بالمربي والكريمة.

طريقة عمل السويسرول بالمربي والكريمة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك السويسرول بالمربي والكريمة اللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وآمنة ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم.

المكونات

خمسة بيضات.

كوب سكر.

إثنين باكو فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب دقيق.

طريقة عمل السويسرول

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به خمسة بيضات مع كوب السكر ونضيف إليه إثنين باكو من الفانيليا ثم نقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وتظهر فقاقيع على السطح.

ثم نقوم نخل الدقيق ثم نضيف إليه ملعقة من البيكنج بودر ونضعها على الخليط ونقوم بتقليبه برفق في إتجاه واحد حتى يختفي الدقيق ويمتزج الخليط جيداً.

ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ومستطيلة ونقوم بوضع بها ورقة زبدة ثم نقوم بصب الخليط في الصينية.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن وبعد أن تسخن الفرن جيداً نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة ثم نتركها في الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونحضر فوطة نظيفه ونقوم بإضافة الماء الساخن على الفوطة ونعصرها جيداً حتي تصبح مبللة خفيف.

ثم نقوم بفرد الفوطه علي الرخامة التي بالمطبخ ونقوم بإخراج كيكة السويسرول بورقة الزبدة من الصينية.

ثم نقوم بلف الكيكة بالفوطة ونجعلها على شكل روول اسطواني ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

حشوات السويسرول

مكونات حشوة الكريمة.

إثنين ظرف كريم شانتيه.

كوبان من الحليب السائل المثلج.

ملعقتين سكر بودر.

طريقة عمل حشوة الكريمة

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به إثنين ظرف كريم شانتيه ثم نضيف إليه كوبان الحليب ثم نضيف إليه ملعقتين سكر بودر ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتضاعف حجمه.

حشوة المربي وجوز الهند

برطمان مربي فراولة.

إثنين ملعقة جوز الهند.

طريقة تجهيز كيكة السويسرول