نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة زي المحلات في البيت خطوة بخطوة بوصفات مختلفة في المقال التالي

البسبوسة هي أحد اصناف الحلوى العربية التي عرفت اولا في المطبخ المصري. ثم سرعان من انتشرت هذه الحلوى اللذيذة لتحضر في بلدان عربية اخري كسوريا وفلسطين والاردن وسميت ايضا بالمنورة او الهريسة. وهي تحضر بعدة طرق مختلفة فمنها البسبوسة بالقشطة وبسبوسة الزبادي وغيرها. لذلك سنقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال بعدة طرق مختلفة. طريقة البسبوسة التقليدية المكونات كوبان من دقيق السميد.

احضار كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق او لوز مقشر ومقطع الي نصفين. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء كبيرا فيه دقيق السميد وجوز الهند المبشور مضافا اليه السكر والبيكنج باودر وبعدها يرش عليها كمية قليلة من الملح بطبق واحد وتقلب المكونات جيدا.

نضيف للخليط بشكل تدريجي ربع كوب من الزيت وكوبين من اللبن وتعجن باليدين جيدا حتى تصبح عجينة لينة.

نقطع البسبوسة بعد فردها في الصينية بالشكل الذي نريده وعلى كل قطعة نضيف حبة او اثنين من الفستق العادي او اللوز.

يمكن الاستغناء عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ مضافا اليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن.

ندهن الصينية بقليل من لزيت او السمن ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرجة.

نضعها لترتاح حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن.

طريقة الخبز بعد مرور خمس عشرة دقيقة نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الاسفل ونتأكد كل فترة من ضمان نضجها ثم نقوم بتحمير الوجه من فوق ونصب عليها مباشرة وهي ساخنة القطر بحيث يكون القطر باردا او دافئا حتى يتخللها جيدا. بسبوسة بالقشطة المكونات كوب ونصف من السميد الناعم.

اضافة كوب ونصف من الحليب البودرة.

كوب وربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج باودر.

إصبع واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث علب من القشطة.

سبع علب من القشدة حجم صغير للحشوة.

كوب واحد من القطر.

فستق حلبي حسب الرغبة للتزيين. طريقة التحضير نضع الزبدة ونضيف فوقها السميد وحليب البودرة والسكر البودرة والبيكنج باودر ونفرك المزيج باليد.

نضيف ثلاث علب من القشطة ونحرك المزيج جيدا حتى يصبح كالعجين الطري وتختلط المكونات.

نصب نصف المزيج قي صينية غير لاصقة او بطبق الفرن بعد دهنه بالقليل من الزبدة.

نخفق القشطة الطازجة بالملعقة لتصبح سائلة ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق القشطة ببساطة حتى لا تختلط الطبقات.

تخبز في الفرن علي درجة حرارة 175 مدة 30 الي 35 دقيقة ثم نخرجها من الفرن ونصب القطر فوقها ونزينها بالفستق الحلبي ونقدمها دافئة وبذلك نكون قد صنعنا اشهي البسبوسة الفلسطينية بالقشطة. بسبوسة بالتوفي المكونات كوب ونصف من السميد.

170 غرام من القشطة.

كوب من جوز الهند.

احضار كوب من السكر.

بيضتان.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. التوفي: 250 غرام من الكريما للطبخ.

كوب واحد من السكر. للتزيين ثلاث ملاعق كبيرة من اللوز المبشور.

سكر بودرة. طريقة التحضير نخفق البيض مع السكر حتى يذوب السكر ثم نضيف القشطة.

نخلط الباكينج باودر مع السميد على الناشف ثم نضيف بعدها السميد وجوز الهند علي البيض والسكر ونحركهم جيدا ثم نضيف الزيت ونخلطهم من جديد.

ندهن الصينية بقليل من الطحينة ونسكب فيها الخليط ثم نخبزها بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح من 30 الي 35 دقيقة.

لعمل التوفي نضع السكر في وعاء على النار حتى يصبح بني غامق ثم نضيف الكريمة ونحرك بسرعة حتى الغليان.

نترك التوفي حتى يبرد ثم نسكبه على البسبوسة وهي ساخنه ونتركها حتى تبرد.

نحمص اللوز المبشور مع السكر بمقلاة حتى يصبح السكر أشقر ونرش على وجه البسبوسة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة زي المحلات في البيت خطوة بخطوة بوصفات مختلفة - ثقفني

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