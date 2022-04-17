كريم القرنفل الكريم الأفضل للقضاء على التجاعيد وشد الوجه

كريم القرنفل ، يعد من أفضل الكريمات الطبيعية الآمنة جداً على البشرة يعمل على ترطيب البشرة ويزيد من نعومتها ويزيل التجاعيد ويقضي عليها تماماً، فهو يتكون من مكونات طبيعية جداً لها خصائص هامة جداً في العناية بالبشرة، حيث يحتاج كل منا للعناية بالوجه يومياً والحفاظ عليه من العوامل التي تؤثر عليها ولا يوجد أفضل من الكريمات الطبيعية التي تزيد ومن جمال البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد، وتجعل الوجه أكثر جمالاً ونضارة، ويعتبر هذا الكريم هو الكريم الأفضل على العناية بالبشرة فنتيجته فعالة جداً وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكريم أبسط طريقة لعمل كريم القرنفل الكريم الأقوى في إزالة التجاعيد والتخلص منها نهائياً.

مكونات عمل كريم القرنفل لشد الوجه

يتكون الكريم من مكونات بسيطة وطبيعية هي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم القرنفل الكريم السحري في ترطيب البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم بإضافة القرنفل المطحون ثم نضيف إليه الماء ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتي يغلي لبضع دقائق. نرفع الوعاء من على النار ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف حتي نحصل على ماء القرنفل. نأخذ 3 ملاعق كبيرة من ماء القرنفل ثم نضيف إليها ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف إليه جل الصبار تدريجياً ونقلب جيداً حتي نتحصل على قوام كريمي ثقيل. نحفظ الكريم داخل عبوة نظيفة ومعقة ويحكم غلقه، ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة استخدام الكريم