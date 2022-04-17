إعملي القطايف علي أصولها الشهية والصحية واللذيذة بطريقة سهلة وأفضل من الجاهزة

القطايف من أحلى وأطعم المعجنات والحلويات الشرقية والتي يتم عملها بشكل كبير في شهر رمضان الكريم، وهى من المعجنات التي تحتوى على قيمة غذائية مهمة لجسم الإنسان ولها وصفات عديدة ومميزة، كما يمكن أن تقوم السيدات في عملها في المطبخ بجميع أشكالها ومذاقها اللذيذ وبكل سهولة ممكنة، والقطايف يمكن أن تشكلها بأنواع مختلفة من الحشوة المستخدمة منها الجبن، أو اللحوم المفرومة، أو الفراخ وهى سهلة التحضير ومعظم مكوناتها موجودة في المنزل وبأفل الأسعار وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، ولذلك يمكن عملها في المنزل بطرق أمنة وصحية وطازجة والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها بعد وجبة الإفطار، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم قطايف.

طريقة تحضير عجينة القطايف ومكوناتها

مكونات عجينة القطايف

كوبان من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

كوب من الماء.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

مكونات عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير