نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين في 3 أيام هتكوني ملكة جمال تبييض وترطيب للوجه والجسم كله في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الوجه هو اهم علامة من علامات جمال المرأة، التى تبحث دائما عن وصفات طبيعية للحفاظ على نضارة وجمال بشرتها، ومن الوصفات التى انتشرت كثيرا بشكل كبير فى الفترة الأخيرة هى ماسك الفازلين لتفتيح ونعومة البشرة ووصفة النشا بالحليب التى تساعد على تفتيح الاماكن الداكنه، واليوم نقدم لكم وصفة ماسك الفازلين لتبيض الوجه.

نجد ان الفازلين له الكثير والعديد من الفوائد، والمميزات إذ كانت للبشرة او الشعر، فهي مفيدة جدا تعمل على نعومة البشرة وايضا لديها فوائد مذهلة في الترطيب، عند استخدام الفازلين سوف تجدي عزيزتي انك ملكة في النعومه واللمعان في الشعر والبشرة، كما نجد أنها تعمل أيضا على ترطيب الشفاه.

النشا والفازلين لنعومة البشرة

المعروف عن النشا أن لديها العديد من الفوائد لتفتيح لون البشرة ونعومتها بالإضافة إلي الفازلين التي ليس لها مثيل في نقاء البشرة.

المكونات هي:-

القليل من الفازلين.

كمية بسيطة من النشا.

طريقة التحضير:-

نقوم باستخدام الفازلين عند وضعه في إناء.

ونقوم بادخاله في المايكرويف.

و نتركه حتى يمر مدة 10 ثوان فقط.

ومن ثم بعد ذلك نقوم بالتحريك المستمر.

ومن بعد ذلك نقوم بأضافة النشاء مع مزج المكونات بشكل جيد.

ونضع هذا المزيج داخل إناء محكم الغلق، وبعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة.

يتم وضع هذا المزيج على بشرة.

ولكن قبل استخدامه لابد أن تكون البشرة نظيفة.

نقوم باستخدامها كل ليلة قبل النوم 10 دقائق.

وبعد ذلك قومي سيدتي بغسل البشرة جيدا، باستخدام الماء البارد.

لا يمكن أن تقومي بإستخدام الفازلين في اشعة الشمس لان من الممكن أن تتأثر بالسلب على البشرة وايضا على الشعر، عليكي سيدتي أن تستخدمه كل يوم قبل النوم مباشرة، حتى تحمي بشرتك وتصبح انعم.

ماسك الفازلين والكركم لتفتيح البشرة ونعومتها

يعد الفازلين من أفضل المنتجات الطبيعية التي تساعد على توحيد لون البشرة، ونعومة وتفتيح البشرة الداكنة والمجهدة، ومن الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة، وازالة الجلد الميت و نعومة البشرة بالإضافة إلي الكركم مفيد للبشرة.

مكونات خلطة الفازلين والكركم

فازلين طبيعي من العطار.

كركم مطحون.

طريقة تحضير خلطة الفازلين والكركم