كنز رباني النشا والبانثينول قنبلة تفتيح البشرة ويزيل سواد 20 عام فوري وتحدي

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عمر شويل - جدة كنز رباني النشا والبانثينول، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح الوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل كنز رباني النشا والبانثينول لبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات كنز رباني النشا والبانثينول لتبييض الوجه

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم النشا والبانثينول لتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

فوائد النشا والبانثينول للبشرة

سوف نتعرف على بعض فوائد النشا والبانثينول لنضارة البشرة وتفتيحها بدرجة ليس لها مثيل وهى كالآتي:-

التخلص من تصبغات أشعة الشمس التي تترك اثارها على البشرة. العمل على تبييض وترطيب ونظافة الوجه من الزيوت والاتربة الملتصقة. إزالة الكلف والبثور السوداء الموجودة بالوجه وحل مشاكل التجاعيد. القضاء على طبقة الجلد الميت واسمرار البشرة وتفتيح 10درجات.

مكونات ماسك النشا والصبار لتبييض الوجه

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل ماسك النشا والصبار وهي كالآتي:-

معلقة من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من جيل صبار.

زيت زيتون.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضر الماسك بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-

نضع في اناء الدقيق والنشا ثم نضيف عليهم ماء الورد وجيل الصبار. ونخلط الخليط حتي يصبح خليط كريمي متجانس. نغسل الوجه ثم نضع الماسك علي الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الوجه ونكرر العملية يوميا لمدة شهر.

مكونات عمل كريم النشا والخل الطبيعي

كريم النشا والخل يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-

ملعقتان وسط من الخل الطبيعي.

ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-