نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 6 أيام اسرع خلطة مغربيه لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى الوصفات الطبيعيه لتطويل الشعر حين يبدا ظهور بعض من المشاكل على الشعر مثل التقصف والتساقط تبدا السيدات والفتيات بالبحث عن افضل الخلطات الطبيعيه لتطويل وتكثيف الشعر، وهناك الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية التي اثبتت قدرتها الفعلية في تطويل الشعر وتنعيمه وكذلك منع التساقط وتكثيفه، وتعتبر الزيوت هي الحل الأمثل في علاج كافة مشاكل الشعر التي قد يعجز علاجها الكريمات الباهظة التي قد تلجأ البعض في شرائها ولا تجد لها نتيجة غير النتيجة العكسية كونها تحتوي على مواد كيمياوية تضر الشعر أكثر في حال الدوام على استعمالها فترات طويلة، ومن هنا نود أن نستعرض مع زوار موقعنا ثقفني الكرام افضل خلطات طبيعية لتطويل الشعر ونكثيفه.

اقوي خلطات لتطويل الشعر وتكثيف سريعا

مع زيت النخاع الذي يمكن كل سيدة تعاني من تساقط الشعر من علاج كافة مشاكل الشعر من تقصف وتساقط وهيشان كونه يحتوي على مواد فعالةللعانية بالشعر، وذلك عن طريق خلط كمية من زيت النخاع مع مع زيت السمسم ثم يوزع المزيج على الشعر مع التدليك لدقائق ويفضل أن يغطي الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستك لمدة نثف ساعة قبل أن يشطف الشعر ببالماء الفاتر، تكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع لنتيجة فعالة.

زيت الخروع مع زيت جوز الهند لتطويل وتنعيم الشعر

تعتبر خلطة زيت جوز الهند مع زيت الخروع هي الحل الأمثل في تطويل وتنعيم الشعر من من تعاني من عدم إطالة الشعر وللشعر المجعد، فزيت الخروع يعطيكي نتيجة سريعة من اول استخدام له، حيث يحتوي على خصائص مذهلة في تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه، فقط ما عليكي هو خلط ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع مع ملعقتان من زيت جوز الهند قم يدلك الخليط جيدا في الشعر، ويترك حتي مرور ساعة قبل أن يغسل الشعر بالملء البارد، يجب المواظبة على تلك الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة، كما يفضل أن تترك الوصفة ليلا وفي الصباح يغسل الشعر.

تطويل الشعر وتكثيفه بالبيض

تكثيف الشعر وتطويله بالبيض هو من أكثر العناصر التي تمنحك شعر اطول سنتميترات في ايام، كونه يحتوي على عناصر تغذية الشعر من الجذور وتعلاج الشعر التالف والمتقصف، فقط ماعليكي هو اتباع وصفة البيض لمدة 6 ايام وستلاحظين نتيجة مذهلة، فقط من خلال توزيع بيضة على الشعر مع التدليك ثم تغطية الشعر لمدة ساعة ومن بعدها يغسل بالماء والشامبو.