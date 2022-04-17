طريقة عمل الدجاج المشوي بطريقة الحاتي بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة وبطعم خطير

دائمًا ماتبحث النساء عن افضل الاكلات المميزة التي يمكن أن تقدم على مائدة العزائم المختلفة خاصتًا في شهر رمضان الكريم، ومن أفضل هذه الاكلات التي سوف نقدمها لكم الان فى هذا المقال هي الدجاج المشوي اللذيذ بنفس طعم وشكل الحاتي، فهي لا تحتاج سوى تتبيلة مميزة تعطي لها طعم جميل، ولذلك سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بكل سهولة.

يعتبر الدجاج المشوي هو من الأطباق الأساسية التي يعشقها الجميع لانها بتكون ذات قيمة غذائية عالية جدا كما تتمتع بمذاق رائع شهي، فتقوم ربة المنزل بتقديم الدجاج بعدة طرق واشكال متنوعة ويكون كل شكل لها تكون بمذاق مميز، كما تعد الدجاج المشويات من الأطباق الصحية التي يتناولها الرياضيين بها وهو من نسبة كولسترول عالية أو الأشخاص الذين يريدون عمل دايت صحي لأنها تكون معذرة جدا.

مكونات عمل الدجاج المشوي بطريقة الحاتي

إحضار دجاجة واحدة كاملة.

حبة واحدة من البصل.

كوب واحد من الكزبرة الخضراء.

كوب واحد من البقدونس الأخضر.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

اربعة فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

نحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة على 180 درجة مئوية حتي يكون جاهز وسخن.

نقوم بغسل الدجاجة جيدا بالدقيق الأبيض ثم إعادة غسلها بالملح ونتركها فترة ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض حتى تصبح نظيفة.

نستخدم الخلاط الكهربائي نضع البصل ثم نضيف الثوم والبقدونس والكزبرة ونضربهم جيدا.

نضيف مستردة والكاتشب ربع كوب من الزيت النباتي ثم نضيف عليهم الخل الأبيض وعصير الليمون ثم نضيف عليهم البهارات من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة المطحونة والفلفل الحار والقرفة وجوزة الطيب وملح الطعام ونقلبهم مع بعض حتي يتم امتزاجها

نأتي بالدجاج ونضعه في وعاء عميق ونضيف عليه خليط التتبيلة ونقلبها فيها حتى يتم امتصاصها.

نقوم بتغطية وعاء الدجاج ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو لمدة يوم كامل من الليل حتي اليوم التالي حتى يتم تتبيلها بشكل جيد.

ندهن الصينية بقليل من الزبدة السائلة ثم نضع بها الدجاج المتبل.

ندهن الصينية الفرن ونقوم بدهن الدجاج قليل من الزبدة السائلة ونتركها في الفرن ساعة الا ربع حتي يتم نضجها.

الدجاج يعتبر من الأطباق المهمة جدا وسهلة وهي في متناول الجميع، فهي من الأكلات التي تكون محببة لدى معظم السيدات وسهلة في إعدادها ولا تحتاج الى وقت ولا أي مجهود، والدجاج من الأغذية التي تكون غنية بالبروتينات والقيمة الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أيضا يساهم تناول الدجاج في بناء عضلات الجسم وأنسجته في تناولها لاعبي كمال الأجسام بشكل مستمر.

الجميع يحب شراء الفراخ المشوية من الخارج، فهي ذو مذاق لذيذ وشهي، ولكن في بعض المطاعم تعتبر الدجاج المشوية ذو سعر غالي وأيضاً غير مضمونة، ومن أجل الحفاظ علي صحة أطفالنا يفضل إعدادها في البيت، فهناك عدة طرق لاعدادها في المنزل وبطريقة صحية وسهلة، وأيضاً غير مكلفة نهائياً، وذلك بالإضافة إلي اطمئنان ربة المنزل من نظافة الأطعمة التي تعدها، وفي هذا المقال نكون قد انتهينا من سرد طريقة سهلة لعمل الفراخ المشويه بطريقة الحاتي.