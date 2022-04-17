5 وصفات سحرية لتبييض الأسنان في البيت وهتشوفي النتيجة من أول مرة

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تبييض الاسنان من أهم ما يسعى لتحقيقه الكثير من الناس سواء كان الرجال أو النساء، وذلك من أجل الحصول على ابتسامة جميلة، ومن أجل هذا يتم استخدام بعض المستحضرات باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد غير آمنة، ومن خلال متابعتكم لنا الان سوف نعرض أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان بكل سهولة وبدون اي أضرار. وصفة زيت الزيتون لتبييض الاسنان المكونات كمية من زيت الزيتون.

قطنة او فرشاة الاسنان. طريقة التحضير والاستعمال يتم وضع القطنة او الفرشاة داخل زين الزيتون، ثم يتم فرك الاسنان بها جيداً.

نقوم بالمضمضة بزيت الزيتون حتي يتم التخلص من نزيف الأسنان، والحصول علي لثة قوية. وصفة الفراولة لتبييض الاسنان المكونات 1 حبة من الفراولة.

1/2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

فرشاة الأسنان.

معجون الأسنان. طريقة التحضير والاستعمال نقوم بتحضير وعاء، ثم يتم هرس الفراولة فية، ونضيف الية بيكربونات الصوديوم، ثم نخلطهم جيداً حتي نلاحظ أن الخليط أصبح يشبة المعجون.

نستخدم فرشاة الأسنان ونضعها في الخليط، ثم نغسل بها الأسنان لمدة خمسة دقائق تقريباً، ثم يتم غسل الفرشاة من الخليط.

نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، وسوف نلاحظ الفرق بمجرد أن يتم الانتهاء من استخدام الخلطة.

يتم تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا حتي نلاحظ الفرق وتصبح الاسنان ناصعة البياض. عصير الليمون لتبييض الاسنان المكونات 1 ملعقة من عصير الليمون.

كمية قليلة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير والاستعمال نقوم بفرك الأسنان بالخليط الذي تم تحضيرة، وسنلاحظ الفرق فوراً.

ينصح بعدم ترك الخليط علي الأسنان، لأنه من الممكن أن يصيب الأسنان الحساسة. وصفة خل التفاح لتبييض الاسنان المكونات 2 ملعقة من خل التفاح.

2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير والاستعمال نقوم بخلط المكونات مع بعضها حتي نحصل علي معجون.

نفرك الاسنان جيداً بالخليط وباستخدام فرشاة الأسنان حتي يتم التخلص من الجير، والحصول علي أسنان بيضاء. السواك من الطرق المشهورة في تبييض الأسنان هو السواك، فقد استخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبييض الأسنان والحفاظ علي اللثة، حيث أوصانا باستخدامة قبل القيام بالصلاة، وذلك بسبب فوائدة العديدة.

حيث أثبتت الدراسات أن السواك مفيد للاسنان واللثة، نظراً لاحتوائة علي مواد طبيعية تساعد علي تبييض الاسنان وحمايتها، وأيضاً يساعد علي التخلص من الجير الموجود داخل الفم، ويحد من الإصابة بالتهابات اللثة، كما أنه يعطي رائحة طيبة للفم، فهذة الفوائد لا توجد ف أي معجون اسنان متوفر في الأسواق. عمر شويل - جدة 5 وصفات سحرية لتبييض الأسنان في البيت وهتشوفي النتيجة من أول مرة - ثقفني

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