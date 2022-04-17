نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لإطالة الشعر بسرعة مع زيت الخروع وإكليل الجبل يطيل الشعر ويمنع تساقط ويعطيه بيريق ولمعان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب كل السيدات والفتيات في الحصول على شعر لامع وجذاب، كما أنهن يحلمن بالحصول على شعر طويل وقوي، وقد تم تمييز الشعر الجميل منذ القدم بطولة ،ولذلك نجد أن الكثيرات منهن يبحثن عن طرق ووصفات لتطويل الشعر باستخدام المواد الطبيعية الموجودة في المنزل ،والتي تساعد في الحصول على شعر طويل مع زيادة الجاذبية والحيوية للشعر، ولكن يجب العلم أن هذه الوصفات تحتاج إلى صبر للحصول على نتيجة مثالية وشعر صحي وطويل، كما يجب إدراك أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في نمو الشعر، مثل نوع الشعر وكذلك عمر صاحبته والصحة العامة لها فإن الشعر لا ينمو عند الجميع بالمستوى نفسه وإنما يعتمد على هذه العناصر المذكورة.

تطويل الشعر باستخدام زيت إكليل الجبل

يعتبر زيت إكليل الجبل من أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم في علاج الشعر وتسريع نموه وتكثيفه وكذلك أعطاؤه الطول والحيوية، حيث أنه يحفز عملية الأبيض الخلوي، وقد أشارت الكثير من الدراسات أن زيت إكليل الجبل له تأثير واضح في زيادة معدل نمو الشعر للأشخاص المصابين بمرض الثعلبة على وجه الخصوص، كما أنه يمتلئ بمضادات الأكسدة الذي تفيد الشعر وتكافح أمراضه وتكافح أيضا أضرار الجذور الحرة التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض، فضلا عن احتوائه على عناصر السيليكا والكبريت المهمة لإيقاف تساقط الشعر، ويمكن استخدام بالطريقة التالية.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت إكليل الجبل.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

الطريقة

قومي بمزج ملعقتان من زيت إكليل الجبل مع زيت ملعقتان من زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون جيدا جدا.

ثم يوزع المزيج على الشعر بالكامل مع التدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة عشر دقائق على الأقل.

ثم يوزع المزيج على الشعر بالكامل مع التدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة عشر دقائق على الأقل. ثم يترك الخليط على الشعر حتي مرور نصف ساعة قبل أن يشطف الشعر بالماء والشامبو.

كرري حمام الزيت السابق مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على نتائج جيدة واستمري عليه لفترة ثلاثة أشهر على الأقل لتطويل الشعر.

زيت الخروع لإطالة الشعر

الخروع من الزيوت التي تغذي الشعر وتساعد في مليء الفرغات وتكثيف الشعر وعلاج التساقط أيضا، كما يمكن استخدمه في تطويل الرموش والحواجب بسرعة فائقة، واليكي المكونات والطريقة للحصول على نتيجة فعالة في أقل فترة.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

ملعقتان من زيت النخاع.

ملعقتان من زيت السمسم.

خطوات تطبيق الوصفة

في وعاء بلاستيك يضاف المكونات معا ثم تمزيج جيدا حتي تتجانس الزيوت الطبيعية تماما.

توزيع الخليط على الشعر المبلل مع التدليك لفروة الرأس لدقائق لتغذيتها، ثم يغطي الشعر بكيس بلاستيك أو بمنشفة .

ننتظر حتي مرور ثلاثة ساعات ثم يغسل الشعر بالماء البارد، ينبغي المواظبة على الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة سريعة.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر وتكثيفه

يعتبر زيت جوز الهند من افضل الزيوت الطبيعي. التيةتعمل على تغذية الشعر وتطويله، ويمكن لاصحاب الشعر المتقصف والضعيف استخدام تلك الوصفة المجربة التي ستمنحك شعر اطول في وقتا قصير، من خلال توزيع كمية من زيت جوز الهند على الشعر مع التدليك وتطبيق الوثفة ثلاثة مرات في الأسبوع وسترين النتيجة بنفسك.