أحسن وألذ طريقة عمل الطعمية المقرمشة والهشة في البيت اتعلميها خطوة بخطوة وبدون مجهود

الطعمية من أهم الأكلات الأساسية على كل مائدة مصرية في وجبة الإفطار أو العشاء، فلا يوجد احد لا يحب تناولها مع الفول والأكلات المختلفة الأخرى، وقد تبحث العديد من ربات البيوت على طريقة عمل الطعمية بشكل كامل في المنزل، وتصبح بنفس طعم وشكل الجاهزة، والان سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الطعمية بكل سهولة، بتكاليف بسيطة.

الطعمية من أفضل أنواع الأكلات المشتقة من الفول، والتي تعتبر طبقاً أساسياً في وجبة الإفطار عند بعض الأشخاص، وهي من الأكلات المصرية الشعبية التي تتوارث عبر الأجيال، ولكن عند شرائها نجد أنها مملوءة بالزيوت، ولكننا لانعرف ماهو مصدر هذه الزيوت فلماذا لانقوم بصنعها في المنزل وقليها أيضاً لضمان مصدر كل مكوناتها ونظافتها، وسوف نقوم في هذا المقال بأخبارك بطريقة عملها في المنزل بمكونات بسيطة ونظيفة.

طريقة عمل الطعمية في المنزل

يمكنك عمل الطعمية اللذيذة المقرمشة في المنزل التي يحبها الجميع، وبطريقة سهلة لأفراد عائلتك، وإليك الطريقة فيما يلي:

مكونات عمل الطعمية

ربع كيلو من الفول المفصص.

تسعة فصوص من الثوم.

حبتان متوسطتان من البصل.

حزمة من نبات الكرات.

ملعقتان من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح، أو حسب الرغبة.

زيت نباتي غزير.

طاسة القلي.

بولة متوسطة الحجم لوضع الفول بها.

كبة كهربائية لفرم الخليط.

طريقة التحضير

قومي بإزالة الشوائب من الفول المفصص، واغسليه جيداً بالماء.

في بولة غويطة قومي بملأ نصفها بالماء.

ضعي الفول المفصص المنظف جيداً في الماء.

اتركيه لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي قومي بوضعه في الكبة الكهربائية، وقومي بفرمها جيداً.

قومي بتقشير الثوم، وضعيه في الكبة الكهربائية مع الفول المفروم.

قومي بتقشير البصل.

قطعي البصل إلى قطع متوسطة وضعيه في الكبة مع الثوم، والفول المفصص، وقومي بالفرم جيداً.

قومي بغسل الكرات بالماء جيداً، وقطعيه قطع متوسطة وضعي مع المكونات السابقة في الكبة الكهربائية، و افرميهم جيداً، واجعلي العجينة لينة.

قومي بإضافة البيكربونات إلي الخليط، وقلبيه جيداً.

اضيفي ملح الطعام، وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الكمون إلى العجين، وقلبي جيداً.

اضيفي الكزبرة الجافة إلى العجين، وقلبيها جيداً.

قومي بوضع طاسة على النار الهادئة، و بها زيت غزير.

بللي يديك بالماء.

قومي بعمل العجينة أقراص مستديرة.

ضعيها في الطاسة بعد تسخين الزيت جيداً.

قومي بوضع يدك في الماء مع كل مرة تقومين بعمل قرص من الطعمية.

اكملي باقي العجين بقليه في الزيت.

قومي بجعل النار عالية.

يمكنك تقديمها مع الفول، والبصل الأخضر، والعيش البلدي.

الطعمية ليس فقط مجرد أكلة يمكن تناولها في الإفطار، ولكنها من أساس الاكلات الشعبية في مصر وفي العديد من البلدان العربية ايضًا، لا يمكن تحضير وجبة إفطار بدون وجود الطعمية على المائدة مع العديد من الأكلات الأخرى مثل الفول بالباذنجان والبطاطس، بالإضافة إلى القيمة الغذائية الرائعة التي تتميز بها الطعمية بسبب مكوناته المفيدة، وسوف نتعرف على طريقة عمل الطعمية في المنزل بشكل صحي أفضل وأمن.