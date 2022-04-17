اصنعي بنفسك بخاخ القرنفل وإكليل الجبل وتمتعي بشعر طويل وكثيف بدون تساقط نهائيًا

بخاخ القرنفل وإكليل الجبل من أروع الوصفات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، حيث يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه، ويساعد على فرد الشعر المجعد ومنحه ملمس ناعم مثل الحرير، ويزيد من كثافة الشعر ويعيد نموه من جديد، وهو رائع في إزالة القشرة المزعجة التي تسبب حكة الرأس، كما يعمل البخاخ على إنبات الفراغات التي تسببها الثعلبة ويمنع تقصف الشعر مرة أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ القرنفل وإكليل الجبل السحري لتطويل الشعر وتنعيمه ومنع تساقطه بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل بخاخ القرنفل وإكليل الجبل السحري

يحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

عشر ورقات من ورق الغار.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ القرنفل وإكليل الجبل السحري لتطويل الشعر وتنعيمه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به ورق الغار، والقرنفل، وحبة البركة، وإكليل الجبل، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الماء للخليط ونقلب برفق، ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يغلي جيدًا. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نصفيه جيدًا، ثم نقوم بوضع الخليط في بخاخ فارغ. نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية على الخليط ونغلق البخاخ، ثم نرج البخاخ جيدًا حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نترك البخاخ في درجة الحرارة الغرفة لمدة عشر دقائق، ثم نقوم باستخدامه على الشعر ثلاث مرات يوميًا مع مراعاة تجنب غسل الشعر بشكل يومي. المداومة على استخدام الخلطة كل يوم على الشعر مدة ٤٠ يوم تقريبًا حتى تحصلي على نتائج مرضية.

فوائد بخاخ القرنفل وإكليل الجبل الشعر

يحتوي على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه بشكل رائع.

يمنع تساقط الشعر ويعيد إنبات الشعر من جديد.

يقضي على الثعلبة وبعض الأمراض التي تسبب تساقط الشعر.

يمنح الشعر اللمعان والنعومة، كما يجعله مفرود وناعم كالحرير.

يقوي بصيلات الشعر التالفة ويعيد إصلاحها من جديد.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب حكة والتهابات فروة الرأس.

يجعل الشعر انسيابي وناعم، كما يعمل على تغذية الشعر ويقوي البصيلات.

يعمل على إزالة القشرة ويمنع ظهورها مرة أخرى.

طريقة عمل بخاخ القرنفل للشعر

يحتوي بخاخ القرنفل على مكونات بسيطة وهى كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير بخاخ القرنفل للشعر وهى كما يأتي:-