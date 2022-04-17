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قنبلة الجمال.. كريم النشا والخميرة لتسمين وتوريد الخدود والوجه تبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة للتخلص من النحافة والجسم الرفيع، وهذا من خلال التغذية السليمة للجسم أو اتباع الوصفات التي تساعد في زيادة الجسم وتضخيم الخدين والعمل على التخلص من الترهلات التي تتواجد في الجسم، ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية التي تساعد في زيادة حجم الجسم وصفة النشا والخميرة التي تساعد في زيادة الأماكن التي يرغب فيها الشخص والعمل على شد الجلد ومنعه من الترهل فيها، وهذا الكريم يتم تحضيره في البيت بسهولة من خلال بعض الخطوات التي نتعرف عليها. كريم الن شا والخميرة لتسمين وتوريد الخدود والوجه يساعد كريم الخميرة في زيادة وتسمين البشرة والخدود والوجه.

وهذا من خلال خلط ملعقة خميرة مع ملعقة عسل مع ملعقة ماء ورد وتقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

ومن ثم يتم وضع المكونات في الثلاجة ربع ساعة ويتم غسل الوجه ووضع هذا الخليط على الخدين.

يترك الخليط لمدة ساعة على الأقل وبعدها يتم غسله بالماء الفاتر.

تتمكن من الحصول على نتيجة مرضية من خدين أكثر نضارة وجمال. كريم النشا والخميرة للتسمين يساعد أيضا في تسمين الخدود وهذا في حالة خلط ملعقة خميرة مع ملعقة نشا وملعقتين من الحليب السائل,.

تخلط المكونات حتى تصبح خليط متماسك ومن ثم يتم وضعها على البشرة وتترك نصف ساعة.

وبعدها يتم غسل الوجه جيدا واستخدام كريم مرطب في ترطيب البشرة.

فهذه الوصفة سحرية في زيادة حجم الأماكن التي يرغب فيها الشخص وبالتالي الحصول على الجسم المثالي. ماسك الخميرة والعسل للخدين يمكنك الآن الحصول على خدين أكثر نضارة وجمال وحيوية من خلال خلط ملعقتين زبادي مع ملعقتين عسل نحل.

ويتم خلط ملعقتين من الخميرة عليهم ومن ثم يتم إضافة ملعقة من عصير الليمون.

تقلب المكونات جيدا ويتم وضعه على البشرة لمدة ساعة على الأقل.

وبعدها تغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصل على نتيجة مرضية وخدين ممتلئين وبشرة أكثر نضارة وحيوية عمر شويل - جدة قنبلة الجمال.. كريم النشا والخميرة لتسمين وتوريد الخدود والوجه قبل العيد هتكوني قمر 14 - ثقفني

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