نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز مش هتستغني عنها.. خلطة السبع بهارات ريحتها مميزة هتخلي اكلك طعمه رهيب في المقال التالي

نقدم لكم طريقة عمل خلطة السبع بهارات الأصلية في المنزل، ففي مطابخنا الشرقية وخاصة في المطبخ المصري والسوري لا تخلو أطعمتنا من البهارات، والبهارات السبع هي وصفة تشتهر بها مدينة حلب السورية وانتقلت إلى جميع دول الوطن العربي، وهذه الوصفة متوفرة في محلات العطارة جاهزة ولكن يمكنك تحضيرها في المنزل بنفس طريقة المحلات والعطارة وبنفس الخطوات وهذا ما سنوضحه بشكل تفصيلي في مقالنا اليوم. طريقة عمل خلطة السبع بهارات الأصلية مكونات الوصفة:- نصف كوب كبير من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب كبير من (القرنفل المطحون – الكزبرة المطحونة – الكمون المطحون).

أربع ملاعق من جوزة الطيب والقرفة.

ملعقتان من الحبهان الناعم. طريقة التحضير:- أضيفي كل المكونات مع بعضها في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا مع بعضهم البعض.

أحضري برطمان زجاجي ونظفيه جيدًا وجففيه حتى يصبح خالي من أي قطرات ماء ثم قومي بوضع الوصفة بداخله وأغلقيه جيدًا.

كميات تحضير الخلطة ممكن أن تختلف من شخص إلى آخر ولكن من الأفضل في تحضير التوابل أن تكون النسب صغيرة حتى لا تؤثر في الطعم بشكل كبير. مكونات السبع بهارات بطريقة فاطمة أبو حاتي مقادير عمل الخلطة:- نصف كوب كبير من كل من (فلفل اسود – حبهان – كزبرة جافة – كمون).

ملعقة كبيرة من (القرنفل – البردقوش – جوزة الطيب). خطوات التحضير:- قومي بوضع الفلفل الأسود والبردقوش في وعاء مناسب ثم قومي بتقليبهم جيدًا ثم قومي بتركهم جانبًا حتى يحين وقت استخدامهم.

ضعي طاسة القلي على النار ثم قومي بوضع الحبهان والكزبرة والكمون والقرنفل وجوزة الطيب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا مع بعضهم.

بعد أن تتحمص المكونات في الطاسة قومي بتقليبهم وارفعيهم من على النار ثم قومي بإضافتهم إلى الفلفل الأسود والبردقوش.

ضعي كل الخليط في المطحنة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعم تمامًا ثم قومي بوضعه بداخل برطمان زجاجي وأغلقيه جيدًا وضعيه في غرفة دافئة.

غطي البرطمان بالشاش الأبيض واربطيه جيدًا ثم اتركيه في المكان الدافئ و احتفظي به حتى تحتاجينه وهذه الوصفة يمكنك تخزينها لمدة سنة كاملة. عمر شويل - جدة كنز مش هتستغني عنها.. خلطة السبع بهارات ريحتها مميزة هتخلي اكلك طعمه رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز مش هتستغني عنها.. خلطة السبع بهارات ريحتها مميزة هتخلي اكلك طعمه رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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