طرق تطويل الشعر وماسكات طبيعية للتطويل و النتيجة من أول اسبوع

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تبحث كل فتاة عن طرق لتطويل الشعر، وعن وصفات لجعل شعرها أكثر قوة وطولا، حيث أن الشعر الطويل يعطي المرأة جاذبية أكثر وجمالا، واليوم سنقدم لكم طرق لتطويل الشعر وصفات طبيعية للتطويل، بجانب أنها تعمل على منع تقصف وهيشان الشعر، فبدلا من شراء المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، سنقدم لكم اليوم وصفات طبيعية من المنزل وتظهر النتيجة بعد أول أسبوع من الاستخدام.
طرق تطويل الشعر في أسبوع فقط
يجب الالتزام بعدة طرق ونصائح تعمل على تطويل الشعر، وهي كالتالي:
- شرب الماء: لتطويل الشعر يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا لا تقل عن ثمانية أكواب.
- الطعام الصحي: يجب تناول الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة، فلهم دور كبير في تطويل وقوة الشعر.
- العناية بالشعر: تنظيف الشعر باستمرار له دور كبير في الحفاظ على الشعر وتطويله، فيجب استخدام شامبو طبي مناسب للشعر وغسله مرتين أسبوعيا باستخدام الشامبو.
- الزيوت الدافئة للشعر: يجب تسخين كمية مناسبة من الزيت، وتدليك الشعر جيدا من الجذور، فيعمل هذا على تنشيط الدورة الدموية مما يؤدي إلى تطويل الشعر.
- عدم استخدام مجففات الشعر: حيث أنها تعمل على تقصف الشعر، وتعرضه لكثير من المشاكل.
- تطبيق أقنعة منزلية: تعمل الأقنعة المنزلية على تغذية الشعر وإعطائة لمعة وحيوية، وتساعد تلك الماسكات في تطويل الشعر سريعا.
ماسكات طبيعية لتطويل الشعر
سنقدم لكم مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تعمل بشكل كبير على تطويل الشعر وتغذيته.
- ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون: نمزج ملعقتين من جل الصبار مع ملعقتين من زيت الزيتون، وندلك فروة الرأس جيدا وحتى الأطراف، تترك على الشعر 45 دقيقة ثم نغسل الشعر.
- ماسك زيت الخروع وزيت الجرجير: نستخدم ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقتين من زيت الجرجير وملعقة من زيت الحلبة، نمزجهم معا ثم يطبق على الشعر ويدلك جيدا، ويترك نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.
- ماسك زيت جوز الهند وكبسولات فيتامينe: نستخدم ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت الأرجان، وكبسولتين من فيتامين e، نمزجهم معا ونطبق على الشعر، ثم يغسل بعد نصف ساعة جيدا.
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