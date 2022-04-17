نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزوم الصيف اعملي كريم دم الغزال لتوريد الكعبين بطريقة مضمونة وشكل جذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم دم الغزال من أقوى الكريمات التي تعمل على توريد القدمين وإعطاءها ملمس ناعم، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية للحصول على قدمين ورديتين وناعمتين خالية من التشققات، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفازلين وبودرة دم الغزال المكون الرئيسي للحصول على النتيجة المضمونة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم دم الغزال السحري لتوريد الكعبين بشكل جذاب وملفت.

فوائد الفازلين على البشرة

هناك عدة فوائد للفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يستعيد المستوي الطبيعي لرطوبة البشرة ونعومتها بشكل كبير. يمكن استخدامه في إزالة مكياج الوجه وخاصتا مكياج ضد الماء ايضاً يثبت شعر الحواجب. يمنع الشفايف من التشقق والجفاف بسبب العوامل البيئية. يحمي الجروح من الجراثيم ويمنع دخول البكتيريا إلى الأماكن المصابة.

مكونات عمل كريم دم الغزال

يحتوي كريم دم الغزال على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة من الجليسرين الطبي.

القليل من الفازلين الطبي.

ملعقة من كريم نيفيا.

أقل من ملعقة من بودرة دم الغزال.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم دم الغزال لتوريد القدمين بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر علبة نظيفة وفارغة ثم نخلط بها ملعقة من كريم نيفيا مع ملعقة من الجليسرين ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الفازلين الطبي مع بودرة دم الغزال ونستمر بالخلط باستخدام ملعقة حتى نحصل على خليط كريمي أحمر.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق كريم دم الغزال في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل القدمين جيداً باستخدام الماء والحجر للتخلص من أي شوائب عالقة. بعد ذلك نقوم بتدليك القدمين باستخدام الكريم بشكل خفيف حتى تمتص الكريم. ثم نقوم بارتداء جوارب عند دهن القدمين صباحا أو مساءا مع تكرارها مرتين يوميا حتى نحصل على قدمين وردية وناعمة وجذابة.

زيت الزيتون لعلاج تشققات القدمين

سوف نقدم خلطة سحرية بزيت الزيتون لعلاج تشققات القدمين هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-