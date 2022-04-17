نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعوله كالسحر.. كريم من الصيدلية قنبلة لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد والأماكن الغامقة في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة من العمليات المعقدة التي يواجهها الكثير من السيدات الذين تعرضن الي اسمرار في البشرة بسبب التعرض الي أشعة الشمس وبسبب تعرض البشرة للحبوب بشكل كبير والتي تترك أثار داكنة في البشرة, ودائما ما يرغب الكثير في السيدات في معرفة كريم يمكن استخدامه في تفتيح البشرة بشكل سريع من الصيدلية, ويكون سعر الكريم في متناول الأيدي ولا يسبب أي أضرار على المدي البعيد من الأستخدام, وفي السطور التالية سنتناول عرض الكريم الأفضل في عملية التفتيح والأكثر أمانًا على البشرة.

ماهي أهم فوائد كريم لأيت أب للبشرة وكيفية استخدامه بشكل صحيح

كريم لأيت أب من كريمات التفتيح الطبيعية المعروفة, ويتميز بأن سعره ليس مرتفع كما أن كل مكوناته طبيعية, حيث أنه يحتوي على الترمس وهو من المكونات التي تساعد في التفتيح بشكل كبير ويحتوي على خلاصة العرقسوس والذي يعمل على زيادة نضارة البشرة ويجعلها مشرقة ويعالج أي بقع غامقة ويعقم البشرة من البكتيريا التي تتكون في الحبوب, ويساعد الكريم في إعاده البشرة الي لونها الطبيعي كما أنه تحتوي على زيت جوز الهند والذي له تأثير قوي في حماية البشرة من الشمس, وتساعد في شد ترهلات البشرة, ويتم استخدام الكريم مرتين في اليوم وذلك من خلال توزيع كمية منه على البشرة بعد تنظيفها من أي شوائب باستخدام الغسول المناسب لنوعها وندلك الكريم على البشرة حتى يتم امتصاصه بشكل كامل, وبعد ذلك نتركه على البشرة طوال الليل ونستخدمه مرة أخري في الصباح قبل التعرض الي الشمس.

كيفية صنع كريم لتفتيح البشرة في المنزل

حليب جوز الهند من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لعمل كريم للتبيض في البيت, ويتم استخدامه مع زيت اللوز الحلو حيث أن لكل منهم تأثير على البشرة جيد حيث أنهما يعملان على تجديد خلايا البشرة ويساعد في التخلص من أثر الشمس من البشرة ويتم مزج معلقتين من حليب جو الهند مع كمية مساوية من زيت اللوز الحلو ونستخدم كمية منه على البشرة قبل التعرض للشمس وقبل النوم مباشرة للحصول على أفضل نتيجة.