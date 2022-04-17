اصنعي بنفسك كريم النشا الطبيعي وتمتعي ببشرة بيضاء كالحليب وخالية من التجاعيد

كريم النشا الطبيعي ، من الكريمات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحل مشاكل البشرة المزعجة التي تسبب لهم الكثير من الإحراج، فهو كريم سحري له قدرة خارقة على إزالة التجاعيد المبكرة التي على الوجه في مرحلة الشباب كما يعمل على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي لها مرة أخرى, كما يعمل على إزالة الدهون والبثور السوداء التي تتراكم داخل المسام الواسعة، ويخلص البشرة من التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا الطبيعي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا الطبيعي

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الطبيعي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به الماء، والنشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الفازلين، والزيوت الطبيعية ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي رائع يشبه الكريم تماماً. نترك الكريم حتى يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل ومباشرة ويتم غسله في الصباح. يفضل استخدام الكريم مرة واحدة يومياً مع مراعاة عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس أثناء النهار حتى لا نسبب اسمرار البشرة. المداومة على استخدام الكريم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول الوقت.

فوائد كريم النشا للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-