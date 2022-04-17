نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتخسي قبل العيد.. بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراكم الدهون في الكرش والجناب من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير بسبب تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون, وبسبب عدم أداء التمارين الرياضية وبسبب العديد من العادات التي تقلل من عملية الحرق في الجسم وبالتالي يضطر الجسم الي تخزين الدهون الزائدة, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن مشروب طبيعي يمكن تناوله كل يوم للتخلص من الكرش, وسنوضح في السطور القادمة الطريقة التي يمكن تحضير بها المشروب السحري لنسف دهون الكرش والجناب في فترة قصيرة.

مشروب تخسيس الكرش في ٣ أيام

مكونات المشروب الزنجبيل الناسف لدهون الكرش والجناب

معلقة زنجبيل.

معلقة كمون.

معلقة قشور رمان.

معلقتين خل تفاح.

معلقة عسل.

ليمونة.

خطوات إعداد مشروب الزنجبيل لنسف دهون الكرش والبطن خلال ثلاث أيام

مشروب الزنجبيل من أفضل الطرق التي يمكن الحرص على تناولها خلال اليوم للتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم, حيث أنه يعمل على زيادة قدرة الجسم على تكسير الدهون المتراكمة به, ويقلل من تخزين الجسم للدهون, كما أنه يعمل على التخسيس دون أن يسبب أي ترهل في الجسم, ويتم تحضير هذه المشروب بالطريقة التالية:-

نضع الزنجبيل والكمون ومعلقة من بودرة قشور الرمان على كوب ماء.

نرفع الخليط على النار حتى يغلي وبعد ذلك نرفعه من النار وبعد ذلك نضع عليه معلقتين من الليمون وخل التفاح.

نضيف على الخليط معلقة العسل لتحليته ونقلبها وبعد ذلك يتم تناول هذا المشروب كل يوم.

كيفية استخدام اللبان الدكر لعمل مشروب لنسف ونحت دهون البطن والجناب

مشروب للبان الدكر من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لحرق الدهون دون الحاجة الي أداء أي تمارين رياضية, أو تقليل نسبة تناول الطعام, ويحتوي على مواد تقلل من شهية تجاه تناول الطعام, ويجعل الجلد مشدود بعد خسارة الوزن, ويمنع ظهور علامات تمدد الجلد, ويحسن من صحة الجسم, ويمكن استخدام اللبان الدكر بسهولة أما عن طريق تناول كمية منها كل يوم, وأما عن طريق نقع اللبان الدكر في كمية من الماء ويتم تناول المنقوع مرتين خلال اليوم.