هينور بشرتك.. أقوي كولاجين طبيعي للبشرة كريم الزبادي والعسل لشد وتبييض الوجه وازاله التجاعيد نهائيا

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شد البشرة واحد من الأمور التي تبحث عنها المرأة حتى تظهر ببشرة أكثر شباب وحيوية وخالية تماما من الخطوط الرفيعة التي تظهر فيها، وقد يكون الحل الطبيعي بدلا من شراء الكريمات الموجودة في الصيدليات هو العمل على تحضير الكولاجين الطبيعي في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة التي تسهل في التحضير وهذا من خلال استخدام الزبادي كمكون أساسي لتبييض البشرة والتخلص تماما من التجاعيد الموجودة فيها مع إضافة العسل له.
مكونات تحضير كولاجين البشرة
يمكنك الآن تحضير كريم طبيعي في المنزل مكون من بعض المكونات والمواد الأساسية الفعالة في شد البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة فيها، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية في التحضير وهي:
- كوب زبادي وملعقة عسل أبيض مع ملعقة من لبان الذكر البودر وملعقة نشا.
- تقلب جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ومن ثم يتم الحصول على عجينة متماسكة في النهاية.
- وبعدها يتم وضع هذه الخلطة على البشرة لمدة نصف ساعة فقط.
- وبعدا تغسل تماما بالماء الفاتر ويتم استخدام كريم مرطب لحماية البشرة من التجاعيد التي تظهر فيها.
أهمية استخدام الكولاجين الطبيعي
- يساعد الكولاجين الطبيعي في شد البشرة ومنحها النضارة والحيوية التألق.
- ويعمل على التخلص من مشكلة انتشار التجاعيد في البشرة التي تنتج عن التقدم في العمر والعجز.
- وهذا بالإضافة إلى أنه يقلل من ظهور التجاعيد في منطقة حول الفم والعين والأنف.
- وبالتحديد في حالة استخدام المكونات المضاف لها النشا الفعال في شد البشرة وشد الإلتهابات الموجودة فيها.
وصفة شد تجاعيد البشرة
- يمكن الآن التخلص من التجاعيد الموجودة في البشرة والحصول على نتائج آمنة من خلال استخدام النشا مع الشاي الأخضر
- حيث أن الشاي الأخضر يساعد في تجديد خلايا البشرة ويعمل على منحها النضارة والحيوية ويخلصها تماما من التجاعيد الموجودة فيها.
- حيث أن الشاي الأخضر يحتوي على المواد المضادة للأكسدة الفعالة في تجديد خلايا البشرة والتخلص من الخلايا التالفة التي تتواجد فيها.
- ويساعد أيضا في منح البشرة النضارة والحيوية والعمر الصغير ويحميها من مشكلة التقدم في العمر التي تعاني منها
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