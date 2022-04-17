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بدون أي جهد وفي وقت قياسي قومي بالتعرف على فوائد الحبهان لتخسيس الكرش وابدئي في تحضيرها والالتزام بها يوميًا، فالعيد اقترب ويرغب كل شخص في أن يظهر بجسم مستقيم وبطن مشدود وخاصة الفتيات، فهناك الكثير من العواقب التي تترتب على الوزن الزائد فمنها عواقب نفسية بسبب الحرج الذي يشعر به الإنسان أمام أصدقائه وأقاربه ومنها عواقب جسدية بسبب التعب والإرهاق الذي يشعر به بسبب ثقل حركته والإجهاد الذي يشعر به. أهم فوائد الحبهان لتخسيس الكرش يعمل الحبهان على تخليص الجسم من السوائل المحبوسة بداخل الجسم وخاصة البول وأي سوائل زائدة في الجسم وبذلك تساهم في تخسيس الوزن الذي يتسبب في زيادته هذه السوائل.

كما أن الحبهان يساهم في حماية البطن من الانتفاخات وعسر الهضم كما أنه يعالج مشاكل المعدة ويعزز حركة الأمعاء ويمكنه مد الجسم بحالة شبع شديدة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية.

يحد الحبهان من نسبة السعرات الحرارية الزائدة في الجسم كما أنه يحتوي على مضادات بكتيريا فيحمي الجسم من أي بكتيريا ضارة ويضبط حركة الأمعاء.

ينقي الجسم من أي ميكروبات وسموم ضارة لأنه غني بمضادات أكسدة قوية مما يؤدي إلى حماية الجسم من الكثير من الأخطاء ويقي الجسم من احتمالية إصابته بالكثير من الأمراض الخطيرة. طريقة استخدام حبوب الهيل لتخسيس الوزن مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من حبوب الهيل المطحونة.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

سكر أسود. خطوات وطريقة التحضير وكيفية تناولها:- قومي بإحضار وعاء معدني كبير وقومي بوضع الحليب بداخله وضعيه على درجة حرارة نار هادئة وقلبيه من الحين إلى الآخر.

بعد أن يسخن الحليب قومي بإضافة الحبهان المطحون وقلبيه في الحليب لمدة خمس دقائق ثم قومي بإضافة السكر الأسود واستمري في التقليب.

استمري في تقليب حتى يذوب السكر تمامًا في الخليط ثم قومي برفعه من على النار حتى يبرد تمامًا.

تناولي كوبين كبيرين يوميًا من المشروب مرة صباحًا قبل الإفطار ومرة مساءً قبل النوم.

يساهم المشروب في نسف دهون البطن والأرداف و تخسيس الوزن الزائد. عمر شويل - جدة أقوي رجيم قبل العيد .. حبة الانقاذ السريع قبل النوم تنسف الكرش الكبيرة والارادف والجناب بسرعه هائلة - ثقفني

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