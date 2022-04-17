نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة اقتصادية وسريعة.. كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة جربيها اليوم في المقال التالي

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، فالكفتة من الأكلات المحببة لنا جميعًا ويمكن أن نقوم بتحضيرها بأكثر من طريقة ووصفة وحشوة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات الأطعمة المختلفة التي يفضلها أطفالها بدلًا من شراءها من المحلات وقد تكون غير مضمونة، والكفتة من الأكلات الخفيفة على المعدة ويتم تحضيرها بطريقة بسيطة ومكونات غير مكلفة كما أنها لها الكثير من الفوائد لأنه يدخل في تحضيرها مكونات تحتوي على قيمة غذائية كبيرة. طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة المقادير:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بطاطس مهروسة.

بصل مبشور.

دقيق أبيض.

بهارات.

كزبرة خضراء.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والبابريكا والكزبرة والبهارات والفلفل الأسود والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بإضافة البطاطس المهروسة وقلبي الخليط جيدًا وابدئي في تشكيل أصابع الكفتة أو على شكل كرات دائرية وقلبيها في الدقيق.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت ثم قومي بقلي الكرات أو الأصابع في الزيت وقلبيها حتى تحمّر تمامًا وأخرجيها من الطاسة. كفتة البطاطس باللحمة المفرومة فاطمة أبو حاتي المكونات:- نصف كيلو بطاطس محشوة.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة.

ملح.

ثوم.

بهارات.

زيت نباتي للقلي.

جوزة الطيب.

فلفل أسود.

حبهات.

عصير الطماطم.

فلفل رومي شطة بحسب الرغبة. طريقة التحضير:- قومي بتعصيج اللحمة بوضعها في طاسة القلي الموضوع بها نسبة بسيطة من الزيت أو السمنة.

بعد ذلك ضعي البصل والفلفل والثوم في الطاسة و قلبيهم مع اللحمة حتى تتحمر اللحمة تمامًا.

قطعي البطاطس ثم حمريها في الطاسة حتى يتغير لونها ثم قومي بحشو البطاطس باللحمة ثم قومي بتشكيلها على هيئة كرات أو أصابع.

أحضري صينية الفرن ثم قومي بدهنها وضعي عليها فلفل أسود و ملح طعام ثم قومي برّص كرات الكفتة بداخل الصينية.

ضعي الصينية داخل الفرن حتى تتحمر و تصبح تنضج تمامًا ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا ثم ابدئي في تقديمها لضيوفك بألف هناء. عمر شويل - جدة وجبة اقتصادية وسريعة.. كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة جربيها اليوم - ثقفني

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