نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها في ثواني.. العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشة وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا في المقال التالي
المخبوزات من الأكلات الخفيفة التي يحبها الجميع ويفضلون تناولها في الليل أو في وجبة الأفطار, و يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ولكن انتشرت مؤخرًا طريقة لعمل المخبوزات بالعجينة اليابانية حيث أنها تتميز بأنه يمكن استخدامها مع العديد من المخبوزات الحلوة والحادقة, وتتميز بأنها خفيفة وهشة, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعداد العجينة اليابانية في البيت بسهولة وأهم الأسرار لنجاح العجينة, وسنوضح في السطور التالية أفضل طريقة صحيحة لعمل عجينة المخبوزات اليابانية.
ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل العجينة اليابانية
المقادير المطلوبة لعمل العجينة اليابانية سهلة وتتمثل في الآتي:-
- ثلاث أكواب دقيق.
- نصف كوب زبدة.
- كوب الا ربع دقيق.
- معلقتين خميرة.
- معلقتين حليب مجفف.
- كوب لبن.
- رشة ملح.
- معلقة خل.
- ربع كوب ماء.
- صفار بيضة.
- سمسم.
- حبة البركة.
الخطوات الصحيحة لتجهيز العجينة اليابانية في البيت بسهولة
العجينة اليابانية من أكثر المعجنات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة والحصول على مخبوزات طرية وهشة ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال الآتي:-
- نضع الماء على الدقيق ونقلبهم ونرفع الخليط على النار ونقلبه وبعد ذلك نتركه حتى تتكون عجينة متماسكة وبعد ذلك نتركها تبرد.
- نقوم بنخل كمية من الدقيق ونضع عليه رشة الملح والخميرة والحليب المجفف ونقلبهم معًا.
- نقوم بوضع الزبدة والحليب على خليط الدقيق ونقلبهم معًا وبعد ذلك نضيف البيضة ومعلقة الخل ونقلب كل المكونات.
- نعجن المكونات جيدًا لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة طرية وناعمة وهذه من أهم الخطوات حتى نحصل على عجينة طرية, ونغطيها ونتركها تتخمر لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة كور صغيرة ونقوم بفردها على سطح مرشوش عليه كمية من الدقيق.
- ندهن العجينة كمية من صفار البيض من الوجه ونضع عليه كمية من السمسم وحبة البركة.
- نضع العجينة في صينية مدهونة زيت وبعد ذلك نضعها في الفرن على درجة 180 ونتركها نصف ساعة حتى تنضج تمامًا.
- نخرج المخبوزات من الفرن ونغطيها ونحفظها في عبوة جيدة الغلق ونستخدمها بشكل عادي.
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