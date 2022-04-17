هتعمليها في ثواني.. العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشة وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا

المخبوزات من الأكلات الخفيفة التي يحبها الجميع ويفضلون تناولها في الليل أو في وجبة الأفطار, و يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ولكن انتشرت مؤخرًا طريقة لعمل المخبوزات بالعجينة اليابانية حيث أنها تتميز بأنه يمكن استخدامها مع العديد من المخبوزات الحلوة والحادقة, وتتميز بأنها خفيفة وهشة, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعداد العجينة اليابانية في البيت بسهولة وأهم الأسرار لنجاح العجينة, وسنوضح في السطور التالية أفضل طريقة صحيحة لعمل عجينة المخبوزات اليابانية.

ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل العجينة اليابانية

المقادير المطلوبة لعمل العجينة اليابانية سهلة وتتمثل في الآتي:-

ثلاث أكواب دقيق.

نصف كوب زبدة.

كوب الا ربع دقيق.

معلقتين خميرة.

معلقتين حليب مجفف.

كوب لبن.

رشة ملح.

معلقة خل.

ربع كوب ماء.

صفار بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

الخطوات الصحيحة لتجهيز العجينة اليابانية في البيت بسهولة

العجينة اليابانية من أكثر المعجنات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة والحصول على مخبوزات طرية وهشة ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال الآتي:-