ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا

الكيك من أفضل الحلويات التي يمكن تحضيرها بشكل سريع, ويتم تناولها في الأفطار أو كحلوي مع المشروب الساخن المفضل, ولكن يواجه الكثير مشكلة عند تحضير الكيك وهي أن الكيك تفشل وخاصة عند تحضيرها في الفرن بسبب عدم ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح, ولذلك تزداد عمليات البحث بشكل متكرر عن طريقة لتجهيز الكيك على البوتجاز دون الحاجة الي استخدام الفرن وبمكونات بسيطة, ولذلك سنوضح في مقالنا هذا الخطوات الصحيحة لعمل الكيك الطري الهش على البوتجاز بسهولة وبأبسط مكونات.

طريقة عمل كيكة الحلة علي البوتجاز

المكونات الأزم تحضيرها لعمل الكيك

كوب ونضف دقيق.

كوب حليب.

كوب زيت.

معلقتين نشا.

معلقتين زبادي.

معلقتين من الكاكاو الخام.

معلقة زبدة.

حبتان بيض.

رشة ملح.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

معلقة خل.

كوب سكر.

المقادير المطلوبة لعمل صوص لكيك الشكولاتة

معلقتين كاكاو.

معلقة زبدة.

معلقة نشا.

ربع كوب حليب.

ثلاث مكعبات من الشكولاتة.

الخطوات الدقيقة لعمل وصفة الكيك الهش الطري على البوتجاز

كيك البوتجاز من أسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في البيت وبخطوات بسيطة تتمثل في الآتي:-