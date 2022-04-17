نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الكيك من أفضل الحلويات التي يمكن تحضيرها بشكل سريع, ويتم تناولها في الأفطار أو كحلوي مع المشروب الساخن المفضل, ولكن يواجه الكثير مشكلة عند تحضير الكيك وهي أن الكيك تفشل وخاصة عند تحضيرها في الفرن بسبب عدم ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح, ولذلك تزداد عمليات البحث بشكل متكرر عن طريقة لتجهيز الكيك على البوتجاز دون الحاجة الي استخدام الفرن وبمكونات بسيطة, ولذلك سنوضح في مقالنا هذا الخطوات الصحيحة لعمل الكيك الطري الهش على البوتجاز بسهولة وبأبسط مكونات.
طريقة عمل كيكة الحلة علي البوتجاز
المكونات الأزم تحضيرها لعمل الكيك
- كوب ونضف دقيق.
- كوب حليب.
- كوب زيت.
- معلقتين نشا.
- معلقتين زبادي.
- معلقتين من الكاكاو الخام.
- معلقة زبدة.
- حبتان بيض.
- رشة ملح.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
- معلقة خل.
- كوب سكر.
المقادير المطلوبة لعمل صوص لكيك الشكولاتة
- معلقتين كاكاو.
- معلقة زبدة.
- معلقة نشا.
- ربع كوب حليب.
- ثلاث مكعبات من الشكولاتة.
الخطوات الدقيقة لعمل وصفة الكيك الهش الطري على البوتجاز
كيك البوتجاز من أسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في البيت وبخطوات بسيطة تتمثل في الآتي:-
- نضع حبتان البيض مع كوب السكر ونقلبهم معًا باستخدام المضرب حتى يصبح القوام كريمي ناعم.
- نضع عليه البيض والفانيليا والخل ونقلبهم معًا ونضيف الحليب والزبادي ونقلبهم حتى يمتزجا.
- نضع الدقيق على البيكنج بودر والنشا ورشة الملح والكاكاو ونقلبهم ونقوم بنخل هذا الخليط مرتين على الأقل حتى تصبح الكيك طرية وهشة.
- نضيف الدقيق على الخليطالسائل بكميات صغيرة ويتم تقليبها حتى يختفي الدقيق تماما.
- نصب الخليط في قالب الكيك بعد وضع كمية من ورق الزبدة ونضع القالب في حلة.
- نضيف كمية من الماء في الحلة حول القالب ونغطي قالب الكيك بورق ألومنيوم, ونغطي الحلة ونضعها على نار هادئة.
- يتم تجهيز صوص الشكولاتة عن طريق وضع الزبدة مع الكاكاو والحليب والنشا والشكولاتة ونقلبهم حتى يمتزجا.
- نتركها على النار ساعة واحدة ونرفعها من النار ونتركها لتبرد ونضع عليها صوص الشكولاتة
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