نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمه لذيذ.. بسكويت بالبرتقال المقرمش بدون بيض سهل وسريع بمكونات اقتصاديه حضريه للعيد في المقال التالي

تعد طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون بيض هي من أكثر الوصفات طلبًا عبر الإنترنت، حيث أن البسكويت هو أحد ألذ أنواع الحلويات التي يفضلها الأطفال، ويحتوي البسكويت على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم وخاصة تقوم ببناء جسم الأطفال بشكل سليم لأنها غنية بالألبان والبيض والكثير من المكونات التي لها قيمة غذائية عظيمة ومفيدة بالنسبة للعظام والصحة وسنقوم بتوضيح طريقة تحضيرها لكم بالتفصيل في السطور التالية من مقالنا هذا. طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون بيض مقادير الطريقة:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفانيلا وأخرى من البيكنج باودر.

كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من عصير البرتقال الفريش. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بوضع السكر مع عصير البرتقال في الخلاط الكهربائي حتى يتجانسا معًا أو اخفقيهم بواسطة المضرب الكهربائي جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي والزيت واخفقيهم مرة أخرى حتى تمتزج المكونات وبعد ذلك قومي بإضافة الفانيلا والبيكنج باودر واخفقيهم مرة أخرى.

استمري في الخفق إلى أن تتحول العجينة إلى عجينة متماسكة ومتجانسة.

ثم قومي بتركها لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

أحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمنة البلدي ثم قومي بتشكيل البسكويت.

بأي طريقة سواء بقطاعة البسكويت أو بماكينة تشكيله وقومي برّصه في الفرن.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بوضع الصينية داخل الفرن.

أغلقي الباب عليها حتى ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي لامع. أسرار نجاح طريقة بسكويت البرتقال يجب استخدام السكر الناعم فهو أفضل من الخشن لأن الخشن يعمل على ترك تكتلات في تحضير عجينة البسكويت.

الزبدة الناعمة أفضل في تحضير البسكويت من السمن البلدي لأنها تعطي العجينة قوام هش ولذيذ.

من الأفضل أن تكون درجة حرارة كل المكونات من نفس درجة حرارة الغرفة الدافئة ويجب إخراجها من الثلاجة قبل التحضير بساعة على الأفضل.

لا يجب أن تقومي بعجن العجين لفترة طويلة حتى لا يتسبب ذلك في جعل البسكويت جاف. عمر شويل - جدة طعمه لذيذ.. بسكويت بالبرتقال المقرمش بدون بيض سهل وسريع بمكونات اقتصاديه حضريه للعيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طعمه لذيذ.. بسكويت بالبرتقال المقرمش بدون بيض سهل وسريع بمكونات اقتصاديه حضريه للعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.