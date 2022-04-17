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طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق بوضع مكون واحد على اللحوم أو الكوارع عن تسويتها، فمن المعروف أن اللحوم والكوارع من أكثر الأطعمة التي لا يتم تسويتها بسهولة لأن هناك ترابط قوي بين جزيئات اللحمة نفسها ولا يتم تفتيتها بسهولة ويؤدي ذلك إلى إطالة المدة اللازمة للتسوية، ولكن هذا قد لا يناسب بعض سيدات العمل اللواتي ليس لديهن الوقت الكافي للانتظار بسبب مواعيد العمل ولذلك نقدم لكم هذه الطريقة السريعة هي من أكثر الطرق المناسبة لهن بوجه خاص. طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مقادير الطريقة:- كيلو لحم أو كوارع مقطعة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

توابل لحمة.

ماء ساخن مغلي.

رشة ملح.

حبهان.

مستكة.

ورق لورا.

طماطم.

كرات.

كرفس.

بصل. طريقة التحضير:- قومي بوضع قدر كبير على النار وبه كمية وفيرة من الماء ثم اتركيها حتى تغلي ثم قومي بوضع الزيت والمستكة والحبهان بداخل القدر.

قطعي الكوارع واللحوم إلى قطع صغيرة فهذا يسهّل عملية التسوية ثم قومي بإضافة التوابل وباقي المكونات والسكر لتسريع عملية تسويه اللحم عدا الملح.

بعد أن تغلي المكونات باللحمة أو الكوارع داخل الماء وفي النهاية قومي بإضافة الملح بعد أن ينضج لأن الملح يبطئ عملية التسوية قليلًا. ما هي فوائد تناول الكوارع؟ تعمل الكوارع على تزويد الجسم بنسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة و النشاط.

تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم و تحمي من التهابات المفاصل مثل الكالسيوم والفسفور.

تقوي جهاز المناعة لأنها تمد الجسم بالكولاجين الطبيعي كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الكثير من الأمراض والالتهابات.

تعمل على زيادة نضارة البشرة وإشراقها و تحميها من التجاعيد ومفيدة لصحة الشعر والأظافر.

تنظف المعدة والبطن من السموم والميكروبات الضارة وكذلك تساهم في تزويد الجسم بالبروتينات والفيتامينات الهامة.

تنشط الدورة الدموية وتحمي الأمعاء وتعزز عملها حيث أنها غنية بالألياف الطبيعية التي تنظف الكبد وتحميه.

مفيدة للأشخاص التي تعاني من بعض الحساسية كما أنها مزودة بالكثير من المواد الجيلاتينية التي تعالج التهابات المفاصل وهشاشة العظام. عمر شويل - جدة لم تسمعي به من قبل .. مكون جبار في مطبخك ضعيه على شوربة اللحوم لتسريع عمليه التسويه - ثقفني

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