نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي شعرك للعيد لون بني قوي وساحر بمكونات طبيعية بدون اوكسجين وتغطية للشيب من أول استعمال النتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات تغير لون الشعر بين الحين والأخر ومن أكثر ألوان الشعر المفضلة لدي السيدات هو اللون البني, ودائما ما يلجأ معظم السيدات الي عمل الصبغات الجاهزة ولكن هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف في الشعر وضعف في البصيلات وتساقطها, ولذلك من المفضل أن يتم استخدام الصبغات الطبيعية للشعر لأنها تكون أكثر أمانًا على الشعر من الصبغات الكيميائية وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة لعمل صبغة طبيعية للشعر دون الحاجة الي استخدام الحناء.

صبغة القهوة الصحية للشعر للصبغ الشعر باللون البني الامع والقضاء على الشيب

القهوة تعد من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر حيث أنها تساعد في إكساب الشعر لون بني مميز وتجعل الشعر صحي وتقلل من تساقط الشعر بشكل أمن, كما أن استخدامها بشكل متكرر لا يسبب أي ضرر لبصيلة الشعر, ولتحضير الصبغة يتم إتباع الخطوات التالية:-

نضع معلقتين من القهوة في إناء ونضع الي معلقة من القرنفل البودر.

نضيف عليها نصف كوب من مغلي البابونج الذي تم تصفيته نعجن المكونات معًا.

نضع على الخليط ربع كوب خل تفاح ومعلقتين من زيت الأملا نقلب الخليط.

نضع الخليط على الشعر ونوزعه بشكل جيد ونتركه على الشعر خمس ساعات.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل جيد حتى يتم التخلص من أي بقايا للوصفة عليه.

خلطة الكاكاو الخام للتخلص من الشعر الأبيض وصبغة بني

الكاكاو الخام من المكونات الطبيعية التي تحتوي على بعض العناصر والفيتامنيات المهمة للشعر والتي تساعد في تغليف الشعر بطبقة خارجية باللون البني الامع, ويتم استخدامه مع الفازلين الذي يحافظ على الشعر رطب وناعم, ويتم تحضيرهذه الخلطة بالطريقة التالية:-