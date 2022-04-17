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كريم الأرز واحد من الكريمات السهلة التحضير في المنزل للحصول على بشرة نقية وخالية تماما من الشوائب الموجودة فيها، حيث هو الحل السحري البديل للكريمات الموجودة في الأسواق وقد يستخدم في منح البشرة النضارة واللون الفاتح التي تحتاجه، ولهذا حيث أن كريم الأرز يحتوي على العناصر الفعالة التي تعزز من نضارة البشرة وتعمل على منحها اللون الفاتح وتحميها من الغمقان التي تعاني منه، وقد أثبتت الدراسات العلمية أنه غني بالفيتامينات والمعادن الفعالة التي تساعد في تغذية البشرة بشكل كبير. طريقة تحضير كريم الأرز يستخدم كريم الأرز في العناية بالبشرة ومنحها النضارة والحيوية ويعتبر حل سهري لمنح البشرة الجمال التي تحتاجه.

وقد يكون من السهل تحضيره في المنزل من خلال استخدام بودرة الأرز المطحونة

وقد أكدت الدراسات العلمية أنه فعال في تبييض البشرة ومنحها الخصائص العلاجية المرطبة التي تحتاجها.

وبالتحديد في حالة إضافة ملعقة عسل نحل على المكونات لزيادة فعاليته. طريقة تحضر ماسك الأرز يتم تحضير هذا الماسك من خلال تحضير ملعقتين من الأرز ووضعهم في المطحنة وطحنهم جيدا حتى تحصل على بودر.

ويتم إضافة ملعقة عسل على هذا البودر وتقلب المكونات جيدا ومن ثم توضع على البشرة ربع ساعة على الأقل.

ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء حتى يتم التخلص نهائيا من الخليط,.

تحصل في النهاية على بشرة ناصعة البياض وخالية تماما من الأماكن الداكنة التي تظهر فيها. وصفة تحضير كريم الأرز بالحليب يتم تحضير كريم الأرز من خلال إضافة ملعقة من الحليب عليها وتوضع على البشرة.

فهذا الماسك يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والفعالة في ترطيب البشرة.

بالإضافة إلى أنه يعمل على منح الجلد الصحة التي يحتاجها ويمنحه اللمعان اللازم.

كما أنه يعمل على تفتيح البشرة من الداخل ويقضي على التجاعيد الموجودة حول العين وحول الأنف فينصح باستخدامه كل فترة للحصول على فوائده.

ومن الممكن إضافة ملعقة من القرفة على هذا الخليط حتى تساعد في التخلص من مشكلة حب الشباب بالإضافة إلى التقليل من التهابات البشرة التي تعاني منها. عمر شويل - جدة صاروخ التبييض قبل العيد.. كريم الارز والنشا الياباني لتبييض البشرة وازاله سواد السنين من اول استعمال - ثقفني

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