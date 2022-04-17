طريقة عمل كفتة داوود باشا بالطريقة المصرية الأصلية بقوامها وطعمها المميز والرائع

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طريقة عمل كفتة داوود باشا، من الوصفات المصرية الأصلية المعروفة والشهيرة، تعد الكفتة من أكثر الوصفات السريعة في تحضيرها منا أنها غير متعبة في التحضير وغير مكلفة، كما أن الكفتة تعد من الوجبات المغذية جدًا، لذلك نجد أن هناك الكثير من الوصفات و الطرق لتحضير الكفتة، ومن أقدم الطرق المصرية الأصلية هي كفتة داوود باشا، فهي من الوصفات اللذيذة جداً و الشهية التي يتناسب تحضيرها في العزومات والتجمعات، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية بطعم ورائحة زمان.
كفتة داوود باشا
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- حبة بصلة مفرومة.
- 3 معالق بقسماط مطحون.
- ملح.
- فلفل أسود.
(الصوص)
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 2 كوب صلصة طماطم.
- ملعقة من معجون الصلصة.
- نصف كوب ماء ساخن.
- مكعب مرقة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ربع ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة تحضير كفتة داوود باشا
- في البداية نقوم بتحضير الكفتة نأتي بوعاء كبير ونقوم بفرم البصل ناعم جداً.
- بعد ذلك نضيف عليها اللحم المفروم و الملح و الفلفل الأسود و البقسماط.
- نخلط كافة هذه المكونات جيدًا حتي يمتزجا لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- ثم نقوم بتشكيل الكفتة كرات متساوية الحجم.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار ونقوم بوضع القليل من الزيت بداخلها وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع كرات الكفتة.
- نقلب الكفتة حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.
- ثم نرفعها من الطاسة.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير الصوص في طاسة قلي الكفتة نقوم بوضع الثوم المفروم.
- نقلب الثوم المفروم حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نقوم بوضع 2 كوب من عصير الطماطم ومعجون الصلصه ونقلبهم مع بعضهم.
- ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و ربع ملعقة صغيرة من السكر.
- تترك الصلصة حتى تتسبك و يقل حجمها.
- بعد ذلك نضيف نصف كوب ماء ونقوم بوضع كرات كفتة داوود باشا.
- نغطي على الطاسة لمدة 15 دقيقة حتى يتم تسوية الكفتة.
- يمكنك وضعها في الفرن تحت الشواية لكى تأخذ لون الشوي المميز.
- بعد ذلك نرفعها نقدمها للطعام بجانب أرز بالشعرية وبالصحة والهنا.
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