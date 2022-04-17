طريقة عمل كفتة داوود باشا بالطريقة المصرية الأصلية بقوامها وطعمها المميز والرائع

طريقة عمل كفتة داوود باشا، من الوصفات المصرية الأصلية المعروفة والشهيرة، تعد الكفتة من أكثر الوصفات السريعة في تحضيرها منا أنها غير متعبة في التحضير وغير مكلفة، كما أن الكفتة تعد من الوجبات المغذية جدًا، لذلك نجد أن هناك الكثير من الوصفات و الطرق لتحضير الكفتة، ومن أقدم الطرق المصرية الأصلية هي كفتة داوود باشا، فهي من الوصفات اللذيذة جداً و الشهية التي يتناسب تحضيرها في العزومات والتجمعات، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية بطعم ورائحة زمان.

كفتة داوود باشا

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصلة مفرومة.

3 معالق بقسماط مطحون.

ملح.

فلفل أسود.

(الصوص)

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 كوب صلصة طماطم.

ملعقة من معجون الصلصة.

نصف كوب ماء ساخن.

مكعب مرقة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير كفتة داوود باشا