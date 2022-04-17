هتبقي قشطة.. ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض فوري للبشرة والجسم

يعاني الكثير من السيدات من أسرار بعض الأماكن في الجسم مثل الأماكن الحساسة والأكواع والركب وغيرها وظهور الكلف وخاصة في الرقبة وهذا ما يسبب إحراج للكثير من السيدات، ولذلك نجد أن أكثر ما يبحث عنه السيدات هي طريقة تبيض الجسم بحيث يصبح كبيرة الثلج بوصفة طبيعية وذلك بسبب الأضرار التي تسببها كريمات التفتيح على الجلد من التصبغات البيضاء وجفاف الجلد وغيرها كما أن تكلفتها عالية جدًا، ولذلك سنتناول خلال مقالنا بالتفصيل الطريقة الأفضل لتبيض الجسم بوصفة طبيعية في البيت.

خلطة الحليب لتبيض الجسم بشكل فوري خلال دقائق فقط

خلطة الحليب تعد سر يغفل عنه الكثير من السيدات حيث انها من الخلطات التي كان يستخدمها السيدات من المصرين القدماء لتبيض الجسم وذلك بسبب احتواء الحليب على مجموعة من الأحماض منها الاكتيك والذي يعمل على عمل عملية تقشير خفيفة للجلد والتي يتم فيها التخلص من طبقات الجلد الميتة الغامقة يعمل الحليب على تبيض الجسم دون أن يسبب ألتهاب في الجلد، ويمكن تجهيز خلطة الحليب بالطريقة التالية:-

نضع ربع كوب من الحليب في إناء ونضع عليه معلقتين من الدقيق وملعقتين من النشا.

نضيف عليه معلقة من البيكنج بودر ونضع ربع كوب من زيت جوز الهند ونمزجهم معًا.

نوزع الخليط على الجسم المبلل بماء ساخن حتى تكون المسامات مفتوحة وبالتالي تستفيد من الوصفة بأكبر قدر.

نترك الوصفة حتى تجف على الجسم وبعد ذلك نقوم باستخدام الليفة فرك الجسم من أسفل لأعلى بشكل دائري ونشطف الجسم.

ما هي أهم الخطوات التي تحافظ على أبيض ورطب

هناك مجموعة من الخطوات التي تقلل من التعرض لاسمرار في الجسم وتتمثل في الآتي:-