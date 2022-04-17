اسهل طريقة لتحضير الطعمية المصرية البيتي بدون مكونات كتير على طريقة المطاعم و مظبوطة مقرمشة و خفيفة

أسهل طريقة لتحضير الفلافل أو الطعمية المصرية البيتي، هناك الكثير من الأسر المصرية وغير المصرية الذين اعتادوا على تحضير بعض الأطباق الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الإفطار و أيضا على مائد السحور، ومن أهم هذه الأطباق هو طبق الفول المدمس و أقراص الطعمية أو الفلافل المصرية، حيث يطلق عليها الكباب الاقتصادي، فهي من الأطباق المميزة جداً في رائحتها التي لا تقوم وايضًا في طعمها الرائع، لذلك يعشقها الجميع من الصغير إلي الكبير، ونقوم بشرائها من المطاعم والمحلات دائما، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير من المنزل خطوة بخطوة.

مكونات تحضير الطعمية

هناك الكثير من الوصفات التي أعتاد عليها الشعب المصري ولا يستطيع أن يتخلى عن تناولها، ومن أشهر هذه الوصفات الشهية هي الطعمية أو الفلافل فهي من أكثر واشهي الوصفات التي نقوم بشرائها من المطاعم، ولذلك حرصنا على تقديم الطريقة الصحيحة طريقة المطاعم و المحلات في تحضير الطعمية وطريقة حفظها، المكونات هي:

نصف كيلو فول مدشوش.

2 بصلة متوسطة الحجم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة كسبرة مطحونة.

ربع كوب شبت مفروم.

9 فصوص ثوم.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

زيت للقلي.

التغليف

سمسم محمص.

كزبرة جافة.

طريقة تحضير الطعمية أو الفلافل

بسعي كافة الآباء والأمهات على التقليل من تناول الاطعمة و المأكولات من الخارج وهذا لأنها غير صحية وقد تسبب الي أمراض خطيرة وبالأخص للأطفال، ومن أكثر الأكلات التي تعودنا على شرائها من المطاعم والمحلات هي الطعمية المصرية، فهي من أكثر المقبلات المحببة عند الجميع، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بكل أسرارها، الطريقة هي: