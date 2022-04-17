سر ملعقة النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة بالجسم 

إزالة الشعر بالنشا هي أحد أهم الوصفات البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إزالة الشعر الزائد الموجود بالجسم، حيث أن الشعر الزائد هو أحد المشكلات الرئيسية الخاصة بالتجميل التي تعاني منها كل أنثى، وذلك لأن الشعر الزائد يتسبب في مظهر غير لائق بالأنثى، فتحب الأنثى أن تكون بشرتها نظيفة وناعمة وخالية من أي شعر أو خشونة، ولذلك يتم البحث المستمر على أبسط الطرق لإزالة الشعر الغير مرغوب به من كل أجزاء الجسم، ويعتبر النشا مكون طبيعي فعال في تنظيف البشرة من هذا الشعر الغير مستحب تواجده على سطح الجلد.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

يمكن الاعتماد على هذه الوصفة لتنظيف البشرة من الشعر الزائد الموجود بها، حيث يتم تحضيرها كما يلي:

الأدوات المستخدمة في إزالة الشعر بالنشا

سويت إزالة الشعر، ويتم تحضيرها في المنزل، أو شرائها من الصيدليات.

ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

نصف كوب من النشا.

طريقة تحضير وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

يتم رش النشا على كامل الجسم ودهن الجلد بالكامل به.

يتم تسخين السويت على النار، وجعلها طرية وناعمة وسهلة الفرد.

يتم فرد السويت على طبقة الجلد المراد تنظيفها من الشعر الزائد بنفس اتجاه نمو الشعر.

نترك السويت على البشرة لمدة دقيقة حتى تلتصق بالشعر والجذور جيدا.

ثم يتم نزع السويت من على البشرة عكس اتجاه نمو الشعر.

يتم تكرار هذه الخطوات على أي منطقة بالجسم.

بعد الانتهاء يتم دهن الجسم بالكامل بزيت الزيتون أو زيت اللوز من أجل ترطيب البشرة ومنع حدوث أي التهابات واحمرار.

فوائد النشا للبشرة

يمتلك النشا بعض الفوائد الصحية للجلد وخاصة عند رشه على البشرة قبل نزع الشعر الزائد منها، حيث أنه يتميز بما يلي: